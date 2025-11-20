Куп'янськ продовжує перебувати під контролем ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяву начальника російського генштабу Валєрія Гєрасімова про нібито окупацію Куп’янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, що опубліковане у четвер, 20 листопада.

«Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста. Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ», – йдеться у повідомленні.

Також український Генштаб спростував заявив росіян щодо нібито захоплення 80% Вовчанськ на Харківщині та 70% Покровська Донецької області. Українські військові повідомили, що у Покровську Сили оборони здійснюють пошуково-штурмові дії та ліквідовують окупантів в міській забудові. Також для забезпечення українських підрозділів наразі організовують логістичні шляхи до Покровська та Мирноград. Водночас штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляють та знищують.

«Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні “м’ясні” штурми. Єдині криваві “здобутки” керівництва Росії – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі», – наголосили українські військові.

Нагадаємо, вдень 20 листопада начальник Генштабу ЗС Росії Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Путіну про нібито захоплення Куп’янська та Ямполя. Також Гєрасімов заявив, що росіяни контролюють 80% Вовчанська.

