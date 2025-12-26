На місці атаки горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна

У пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти здійснили атаку керованими авіабомбами (КАБами) по Харкову. Унаслідок влучання по трасі у Шевченківському районі є щонайменше двоє загиблих і четверо постраждалих. Про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

«У передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, удар завдали по Шевченківському районі. Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У палаючих машинах перебували люди», – повідомив Ігор Терехов.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо про двох загиблих чоловіків віком 55 і 40 років, а також чотирьох постраждалих, серед яких – девʼятимісячна дівчинка.

Унаслідок ворожого обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрито.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та медики.