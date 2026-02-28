Для оцифрування відбирають давні й унікальні за архітектурою храми

Фахівці львівської фірми Skeiron створюють 3D-моделі деревʼяних церков Закарпаття. Вони оцифрують 15 дерев’яних храмів XV–XIX століть, що є зразками народної архітектури. Проєкт «Охоронці лісу» реалізовує НГО «Вирій».

Фахівці проведуть лазерне сканування, аерофотозйомку, фотограмметрію. На основі цих даних створять високоточні 3D-моделі та архітектурні креслення. Додатково за проєктом опитають місцевих жителів та експертів про тутешні традиції будівництва.

Серед церков, над якими працюють фахівці, найстарішою є церква Миколая 1470 року у селі Колодне Тячівського району. Її туди перевезли з урочища Одарів, де був монастир. Церкву будували з 12-метрових дубових колод на камʼяному фундаменті. Двері мають рідкісне металеве окуття, а вікно вирізане у формі хреста. Всередині зберігся іконостас та розписи XVIII ст.

Ще одна Миколаївська церква – із села Сокирниця, XVII ст. Вона має готичну вежу із високим шпилем. Збудована із дубових колод, а вхідний портал прикрашений давньою різьбою із «мотузковим» орнаментом та розетами-шестилистниками.

Церква Введення в храм Богородиці зі села Буковець XIX ст. має повністю оббиті ґонтом стіни і дах, а також ґанкову галерею. У Розтоках церква XVIII ст. з такою ж присвятою теж «перевезена». Всередині містить сцену Страшного суду, де художник зобразив корумпованих суддів, митників і пʼяниць.

А у Сваляві вціліла церква Архистратига Михаїла XVIII ст. має барокові хрести з півмісяцем, галерею з різьбленими мереживом та стародрук 1667 року.

Зображення зі сторінки Skeiron

Архітектурно-історичне дослідження деревʼяної сакральної архітектури Закарпаття включає створення цифрового архіву та популяризацію культурної спадщини через 3D-моделі та панорамні фотографії. Цифровий архів з історичними довідками про об’єкти стане у пригоді під час реставраційних робіт та наукових досліджень.

Нагадаємо, карту дерев’яних та мурованих церков Закарпаття, зруйнованих упродовж ХХ століття, можна переглянути тут.