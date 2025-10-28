Греко-католицька церква святого архангела Михаїла (1870) в селі Білин

Громадська організація «Культурна платформа» створила карту дерев’яних та мурованих церков Закарпаття, зруйнованих упродовж ХХ століття. Їх можна переглянути на сайті. Також там знайомлять з традиціями храмового дереворізьблення Карпат.

Карта містить 156 об’єктів втраченої сакральної архітектури Закарпаття: дерев’яні церкви, дзвіниці, муровані храми поліетнічних громад.

«Більшість із них були свідомо спотворені або знищені: цибульчасті бані, бляшані дахи, вирубані довколишні дерева – усе це наслідки колоніальної політики РПЦ. Мапа дозволяє побачити, як змінювалися сакральні простори, і фіксує базу знань, необхідну для захисту української ідентичності та державного суверенітету», – розповіли на сайті.

Карта втрачених церков Закарпаття (з сайту Сrptarchitect)

Карту можна сортувати за темами:

бойківські, лемківські чи середньогуцульські церкви;

готичні чи барокові;

дзвіниці, каплиці;

памʼятки архітектури.

Наприклад, на карті позначені пʼять церков лемківського стилю. У селі Грибівці була лемківська церква св. арх. Михаїла греко-католицького обряду (1762) з галереєю навколо головного зрубу, з шатровими верхами над навою і вівтарним зрубом. Вежу увінчував невисокий конічний шпиль, а не барокове завершення. 1904 року в селі збудували муровану церкву, але дерев’яна ще зберігалася принаймні до 1915 року.

У селі Підгоряни, що нині є частиною Мукачева, з початку 1780-х років була греко-католицька церква св. арх. Михаїла, класичний дерев’яний лемківський храм. Біля 1898 року збудували муровану, а дерев’яна пам’ятка припинила своє існування.

Лемківські церкви Закарпаття (зображення з сайту Сrptarchitect)

Водночас на сайті доступна цифрова експозиція храмового художнього дерева українських Карпат. Це об’єкти автентичного інтер’єру храмів, зразки різьби.

На основі обʼєктів дослідження напрацюють аудіогіди за їхніми маршрутами.