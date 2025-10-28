Лемківські, барокові, готичні: 156 втрачених церков Закарпаття зібрали на інтерактивній карті
Громадська організація «Культурна платформа» створила карту дерев’яних та мурованих церков Закарпаття, зруйнованих упродовж ХХ століття. Їх можна переглянути на сайті. Також там знайомлять з традиціями храмового дереворізьблення Карпат.
Карта містить 156 об’єктів втраченої сакральної архітектури Закарпаття: дерев’яні церкви, дзвіниці, муровані храми поліетнічних громад.
«Більшість із них були свідомо спотворені або знищені: цибульчасті бані, бляшані дахи, вирубані довколишні дерева – усе це наслідки колоніальної політики РПЦ. Мапа дозволяє побачити, як змінювалися сакральні простори, і фіксує базу знань, необхідну для захисту української ідентичності та державного суверенітету», – розповіли на сайті.
Карта втрачених церков Закарпаття (з сайту Сrptarchitect)
Карту можна сортувати за темами:
- бойківські, лемківські чи середньогуцульські церкви;
- готичні чи барокові;
- дзвіниці, каплиці;
- памʼятки архітектури.
Наприклад, на карті позначені пʼять церков лемківського стилю. У селі Грибівці була лемківська церква св. арх. Михаїла греко-католицького обряду (1762) з галереєю навколо головного зрубу, з шатровими верхами над навою і вівтарним зрубом. Вежу увінчував невисокий конічний шпиль, а не барокове завершення. 1904 року в селі збудували муровану церкву, але дерев’яна ще зберігалася принаймні до 1915 року.
У селі Підгоряни, що нині є частиною Мукачева, з початку 1780-х років була греко-католицька церква св. арх. Михаїла, класичний дерев’яний лемківський храм. Біля 1898 року збудували муровану, а дерев’яна пам’ятка припинила своє існування.
Лемківські церкви Закарпаття (зображення з сайту Сrptarchitect)
Водночас на сайті доступна цифрова експозиція храмового художнього дерева українських Карпат. Це об’єкти автентичного інтер’єру храмів, зразки різьби.
На основі обʼєктів дослідження напрацюють аудіогіди за їхніми маршрутами.