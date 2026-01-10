Один з моторних човнів окупантів вилетів в очерет та згорів

Військовослужбовці 40-ї окремої бригади берегової оборони знищили російський десант, який на моторних човнах намагався наблизитися до українських позицій на Дніпрі. Про це повідомила пресслужба бригади ввечері 9 січня.

Оператори безпілотних літальних апаратів першого, другого та третього батальйонів 40 ОБрБО за допомогою ударних безпілотників перехопили два ворожі човни з російськими окупантами та ліквідували їх.

Зазначається, що після потоплення першого човна, росіяни намагалися вплав дістатися другого. Утім під масованою атакою FPV-дронів ворожий човен втратив керування, після чого загорівся в очереті. Українські морпіхи знищили вісім росіян, які намагались заховатись у плавнях.

Раніше повідомлялось, що українські морпіхи успішно уразили елітний російський спецпідрозділ, який перебував на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.