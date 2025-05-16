Церква в Уричі є у переліку пам'яток

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло 484 історичних об’єктів Львівській області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідний наказ №390 міністерство видало 9 травня. Цей документ містить найбільший перелік пам’яток за останні роки, повідомляє департамент архітектури та містобудування ЛОВА.

У списку є 358 пам’яток архітектури, 145 з яких – це дерев’яні церкви, та 126 пам’яток археології, які мають високу наукову, культурну та духовну цінність. Усі вони розташовані на території Стрийського, Шептицького та Яворівського районів.

«Кожний об’єкт із цього переліку – не просто будівля чи рештки давнього поселення. Це – маркер нашої ідентичності, а також культурний паспорт України у світі. Завдяки реєстру таким об’єктам гарантується правовий захист, а громадам, на території яких вони розташовані, – додаткові інструменти для збереження і популяризації своєї культурної спадщини», – зазначила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Якщо об’єкт перебуває у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України, це свідчить про визнання його культурної цінності на державному рівні та посилює відповідальність за збереження відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини».

Переглянути перелік нових пам’яток можна за посиланням. Всеукраїнський реєстр оприлюднений на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.