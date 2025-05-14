Будівля має статус памʼятки, але перебуває в аварійному стані

Пам’ятку архітектури місцевого значення у Луцьку з другої спроби через суд повернули у власність громади. Про це 14 травня повідомив Офіс генпрокурора. Історична будівля початку XX ст. розташована на вулиці Драгоманова, 1 і входить в межі історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Її частину незаконно приватизували.

«За словами краєзнавців, будинок є яскравим взірцем цегляного стилю в архітектурі. На початку XX ст. будівля належала лучанину Шльому Осіпову і мала комерційне призначення. На першому поверсі розташовувалися магазини, бюро, ательє, контори, працювало фотоательє “Рафаель”, яке належало Соломону Гурвічу. Також тут були аптека, книгарня, контора Луцького кредитного товариства», – розповіли у прокуратурі.

Будівля з 1986 року належить до пам’яток архітектури місцевого значення. Однак її частину 2006 року приватизували у період дії закону України, який категорично забороняв приватизацію будь-яких об’єктів культурної спадщини (2005-2008). А 2008 року її внесли до Переліку памʼяток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Архівне фото будинку Осіпова у Луцьку

У грудні 2023 року прокуратура звернулася до суду з позовом для визнання недійсним договору купівлі-продажу частини пам’ятки архітектури площею понад 70 м2 та зобов’язати повернути нерухомість у комунальну власність міста.

У березні 2024 року Господарський суд Волинської області відмовив прокуратурі у задоволенні позову. Однак за касаційною скаргою прокуратури Верховний Суд України скасував рішення суду першої інстанції та направив справу на новий судовий розгляд, визнавши докази прокуратури про незаконність приватизації обґрунтованими. При повторному розгляді суд зобов’язав відповідача повернути частину історичної будівлі громаді.

За інформацією сайту «Сила правди», памʼяткою незаконно володіло приватне підприємство «КСАС», яке належить Степану Книшу і займається вантажним автомобільним транспортом.