Візуалізація відновленого гостинного двору у Луцьку

У Луцьку давній будинок, що належив чеським колоністам і колись був гостинним двором, планують відновити і надати первісної фунції. Там облаштують готель з рестораном, а поки львівські реставратори провели дослідження стін і виявили там розписи.

Камʼяницю Прайзлерів звели в кінці ХІХ ст. Спершу це була одноповерхова будівля, а на початку XХ ст. там добудували другий поверх і влаштували гостинний двір. Ця споруда на перехресті вулиць Драгоманова і Кафедральної в історичному середмісті розташована на місці згорілої в 1617 році церкви Святого Миколая, зараз і сама є памʼяткою місцевого значення в межах історико-культурного заповідника.

У цьому будинку проживав чех Володимир Прайзлер, який походив із родини чеських колоністів. Як розповів Суспільному начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Олександр Котис, у 1928 році він вирішив розширити цю будівлю і розмістити там гостинний двір. Він добудував другу частину приміщення і надбудував другий поверх. Для цього взяв великий кредит.

При гостинному дворі діяли готель, ресторан, казино, дві крамниці – металевого інвентарю та тканин. У ресторані виступали музиканти-караїми. Щонеділі тут збиралися на клубні збори волинські чехи-колоністи, які навідувалися до Луцька із сільської місцевості. Гостинний двір проіснував до 1939 року. Після Другої світової війни в будинку розмістили аптечне управління, філіал медколеджу та бюро судово-медичної експертизи.

Стан будівлі історичного гостинного двору до початку робіт (фото Karp Restorer)

Будівля потрохи занепадала. У серпні 2022 року біля будинку Прайзлерів громадська організація молодих урбаністів «Семиярусна гора» облаштувала громадський простір для відпочинку і хотіла, щоб це місце стало доступним для громади. Тоді у дворику встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку, але благоустрій пошкодили важкою технікою. Згодом міська влада вирішила відновити у будівлі готель та почала пошуки інвестора, який на правах державно-приватного партнерства проведе реконструкцію.

Для цього обрали єдиного претендента, який подався на конкурс, – консорціум у складі ТОВ «Любарт ЛТД» та ТОВ «Рібас Хотелс Груп». У 2023 році напрацювали проект, який передбачає реставрацію памʼятки архітектури та відновлення в ній історичної функції готелю з рестораном. За попередньою інформацією, там буде також кафе з літнім майданчиком у дворику та сувенірна крамниця. Інвестор показав можливий вигляд пам’ятки після відновлення.

Команда львівського реставраційного бюро Karp Restorer провела комплексні науково-реставраційні дослідження збережених автентичних складових та історії столітньої транформації будівлі. Найбільше оздоблень виявили на першому поверсі.

«В процесі проведення техніко-технологічних досліджень на стінах виявили різночасові історичні декорації у вигляді трафаретів, більшість з яких через пошкодження постійними реконструкціями вдалось проаналізувати лише в ультрафіолетовому спектрі променів. В основному орнаментальні композиції збереглись лише в найстарішій частині будівлі», – пишуть у Karp Restorer.

Фахівці відібрали проби для лабораторних аналізів пігментного складу фарбових шарів, вʼязуючої речовини та структури тиньків для порівняльного аналізу технік автентичних та вторинних живописних декорацій.

Будинок Прайзлерів — це пам’ятка архітектури місцевого значення. Інвестиційна компанія, яка за власні гроші зараз відновлює і реставрує його, повинна дотримуватись відповідного пам’яткоохоронного законодавства. Приватно-державне партнерство розраховане на 32 роки. Впродовж перших двох заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію, провести дослідження і розпочати реставраційні роботи.