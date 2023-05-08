Історичну будівлю 1906 року врятували з аварійного стану

Засновниця ініціативи «Спадщина.Ua» Ганна Гаврилів у відновленій торік історичній пам’ятці селища Розділ на Львівщині обладнала хостел. Його розташували на горищі школи австрійського періоду, там є 22 ліжкомісця. Ідею вдалося реалізувати за кошти гранту.

«Вирішальним у житті старої школи та й Роздолу загалом став у травні 2021 року невеличкий субгрант, наданий посольством Швеції, агенцією SIDA та ПРООН за заявкою Агенції трансформацій M.CLASS для розвитку мікропідприємництва на території Львівського Опілля. Ідея полягала в тому, щоб створити в громаді 1-2 робочі місця, залучивши біля 2000 USD грантових та співфінансувавши таку саму суму з власної кишені для запуску якогось невеличкого бізнесу в громаді», – пояснила культурна менеджерка Ганна Гаврилів.

Грантова заявка подавалася на створення каварні «Перша кляса», яку мали відкрити саме в тому приміщенні, де колись вчилися першокласники старої школи, та частувати кондитерськими смаколиками від місцевих господинь. За проектом донор профінансував вартість кондитерської вітрини, а власники мали закупити столики з кріслами та літніми парасольками.

Влітку 2021 року кафе запустили експериментально, а повноцінне відкриття планувалося навесні 2022 року. Через війну плани довелося відкласти, а приміщення старої школи заселили переселенці, які користувалися цією вітриною як холодильником.

«В тому гранті ми прописали та спланували, що може десь за якихось років десять зробимо на горищі старої школи хостел. Так-от, кафе ми не запустили, але хостел на 22 спальних місця таки зробили», – зазначила Ганна Гаврилів.

У хостелі створені всі умови для комфортного відпочинку чи проживання

Власниця будівлі наголошує, що вона відкрита до пропозицій.

«Хочемо відновити первісну функцію і на початок літнього сезону відкрити каварню та інші офіси. А хостел будемо використовувати для поселення гостей, адже громада має великий туристичний потенціал. Але розглядаємо й інші варіанти: наприклад, для проживання переселенців», – зазначила ZAXID.NET Ганна Гаврилів.

У цій громаді «Спадщина.Ua» опікується ще двома історичними будівлями. Одну з них, з кінця ХІХ ст., вже відновлену вперше виставили на онлайн-аукціон Prozorro. Її назва Laboratoria / Manufactura, адже, за баченням власників, найкраще застосування для неї – медичні функції, невеличке виробництво з виставковим залом чи адмінбудівля.

Нагадаємо, Ганна Гаврилів купила за оголошенням на OLX двоповерхову колишню школу австрійського періоду площею 570 м2 . За два роки нова власниця зробила ремонт аварійного приміщення і планувала запустити його в експлуатацію у березні 2022 року як мультифункціональний простір для місцевої та сусідніх громад. Нове приміщення призначалося для культурних, освітніх, медично-оздоровчих, спортивних, розважальних і туристичних цілей. Будівля дала можливість розвитку громади, забезпечення її потреб і підтримку дрібного підприємництва.