У колишній ратуші буде старостат, музей і кімнати для туристів

У селі Нове Місто на Старосамбірщині реставрують ратушу початку XX століття у стилі модерн. Оновлення ратуші колишнього містечка, яке тепер є маленьким селом, роблять в межах туристичного проекту «CowBoyky: Український дикий захід». Колишній магістрат пристосують для розваг місцевих мешканців і відпочинку туристів.

За цим проектом, 90% вартості якого фінансує Європейський союз (майже 1 млн євро), на Старосамбірщині вже два роки створюють туристичний кластер. Традиціям бойківської культури додали екзотики ковбоїв американського дикого заходу.

Як розповів ZAXID.NET колишній голова Новоміської ОТГ, а зараз вже новообраний голова Добромильської ОТГ, до якої входить і Нове Місто, Петро Куляс, ідея відновлення ратуші і пристосування її для туризму виникла через вимушене коригування планів. За проектом, інвестор мав збудувати відпочинковий комплекс, але через економічну кризу і пандемію він відмовився від початкових намірів.

«Для цього відпочинкового комплексу ми мали виділити кошти для підведення комунікацій. З європейськими партнерами ми відкоригували проект, щоб освоїти ці кошти і водночас зберегти пам’ятку архітектури», — каже Петро Куляс.

Раніше у ратуші був народний дім і бібліотека. Тепер тут планують облаштувати ще краєзнавчий музей, старостат і місця відпочинку для туристів. На вежі буде оглядовий майданчик.

У ратуші демонтували дах і роблять нове склепіння (фото проекту «CowBoyky»)

На реставрацію Новоміської ратуші треба близько 16 мільйонів гривень. Цього року мають виділити 6 мільйонів гривень. Як уточнив Петро Куляс, 3 млн грн виділено з проекту «CowBoyky», 2 млн грн — з місцевого бюджету ОТГ і ще мільйон мають скерувати з обласного бюджету.

Насамперед в ратуші замінять дах і облаштують кімнати. Друга черга робіт – це ремонт фасаду і першого поверху. Роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення триватимуть до кінця 2021 року.

Керівник проекту «CowBoyky» Дмитро Якимець розповів ZAXID.NET, що в ратуші після реставрації планується облаштувати місця відпочинку хостельного типу. Це буде 6 гостьових кімнат на другому поверсі для ночівлі туристів. На першому поверсі — туристичний центр.

Проект «CowBoyky» втілюють вже 2,5 роки в межах ініціативи «Мери за економічне зростання». Цього року, за словами Дмитра Якимця, було заплановане відкриття туристичного кластеру і започаткування фестивалю музики етно і кантрі. Але через карантин довелося обмежитися невеликими ковбойськими вікендами з розвагами на повітрі, кулінарними майстер-класами. Вже працює Школа економічного розвитку. Також у Новому Місті розвивається місцевий бізнес – створюють фермерські господарства, теплицю, пекарню, сироварню, працюють зелені садиби. У планах відновити залізничне сполучення з Польщею і залучити іноземних туристів.