Справа щодо незаконних робіт тягнеться від листопада 2022 року

Суд визнав законним штраф у 170 тис. грн на компанію «ПФ-Онікс», яка розпочала самовільні роботи у кам’яниці на пл. Ринок, 40 у Львові і спричинила нищення памʼятки. Власники товариства хотіли оскаржити штраф міськради і вимогу зупинити будівельні роботи. Про це 15 травня повідомили в Офісі охорони культурної спадщини ЛМР.

Представники «ПФ-Онікс» заявили, що компанія не виконувала жодних робіт. Проте саме вона є власником приміщень і несе відповідальність за їхній стан. Аргументи про процедурні порушення при винесенні постанови суд визнав необґрунтованими – на зміст рішення вони не впливали.

«Рішення ще не набрало законної сили, у разі оскарження буде переглянуто судом апеляційної інстанції. Крім того, раніше в іншій справі суд зобов’язав компанію відновити пам’ятку. Станом на сьогодні вже відкрито виконавче провадження про примусове відновлення», – зазначили в Офісі охорони культурної спадщини.

Перевірка робіт у пам’ятці архітектури національного значення виявила численні порушення у внутрішньому дворику та флігелі кам’яниці. Роботи проводили без погоджень:

демонтували міжповерхові перекриття, історичні балки, внутрішні й частково зовнішні стіни, дах;

понизили рівень ґрунту,

влаштували бетонування та перекриття на металевих балках.

Власники будинку без дозволів почали перебудову памʼятки (фото ЛМР)

Незаконні дії представники комісії зафіксували у відповідному акті, наклали штраф та подали до суду для зобовʼязання відновити памʼятку. Суд підтвердив штраф та відмовив компанії «ПФ-Онікс» у задоволенні позову проти Львівської міської ради, її посадовців та Офісу охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, порушення виявили ще у листопаді 2022 року. За інформацією платформи YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ-Онікс» займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальними засобами. Власниками компанії є львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус. Керівником підприємства зазначений Федір Густей. У лютому 2024 року нові власники – ТзОВ «Арт-галерея на Ринку» – пообіцяли відновити зруйнований флігель та провести реставраційні роботи. Однак співвласниками компанії є ті самі львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус.

Триповерхову кам’яницю Зухоровичовську збудували у XVII столітті. У XVIII ст. вона належала монастирю св. Онуфрія. Як зазначають в Офісі охорони культурної спадщини, під час реконструкції для митрополита Лева Шептицького тут працювали архітектор Бернард Меретин і скульптор Йоганн Георг Пінзель, який створив балконні консолі. Будинок з мансардою має асиметричне внутрішнє планування і склепінчасте перекриття. Балкон підтримують фігури атлантів.