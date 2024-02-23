Власник кам’яниці на площі Ринок пообіцяв відновити зруйновану пам’ятку
Компанія програла суд міськраді щодо відновлення зруйнованих приміщень і переписала майно на іншу свою ж фірму
Нові власники приміщень у кам’яниці на пл. Ринок, 40 – ТзОВ «Арт-галерея на Ринку» – пообіцяли відновити зруйнований попередніми власниками флігель та провести реставраційні роботи. Про це під час засідання виконавчого комітету в п’ятницю, 23 лютого, повідомила керуюча справами виконкому Львівьскої міськради Наталія Алєксєєва. Прикметно, що обидві компанії належать тим же бенефіціарам, а компанію «Арт-галерея на Ринку» зареєстрували за кілька днів до того, як на неї переписали нерухомість.
Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж 2020 та 2021 років ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"» купила на аукціоні комунальні приміщення першого та третього поверхів площею 85,3 м2 і 48,2 м2 на другому поверсі в кам’яниці на пл. Ринок, 40. У серпні 2022 року компанія почала перебудовувати ці приміщення, демонтувавши частину офіцини (флігеля) та зруйнувавши дерев’яні перекриття і різьблені балки. Ці роботи компанія не погодила з управлінням охорони історичного середовища, тому міська рада звернулася до суду з вимогою відновити пам’ятку архітектури.
В суді підприємці стверджували, що це були протиаварійні роботи, оскільки пам’ятка була в занедбаному стані. Однак у серпні 2023 року Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав власника кам’яниці на пл. Ринок, 40 відновити пам’ятку архітектури. Нещодавно це рішення підтвердив апеляційний суд.
Як стало відомо з реєстру нерухомого майна, ще у листопаді 2022 року ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"» продала приміщення на пл. Ринок, 40 ТзОВ «Арт-галерея на Ринку». Новий власник, своєю чергою, як стверджують у міськраді, комплексно вивчає геологію, археологію та інженерні особливості будівлі. Також компанія уклала угоду з проектною організацією на розробку ПКД для відновлення частини будівлі.
ТзОВ «Арт-галерея на Ринку» зареєстроване у листопаді 2022 року, за кілька днів до купвлі приміщень на пл. Ринок. Власниками компанії вказані львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус. Обидвоє є співвласниками ТзОВ «Виробничо комерційна компанія "ПФ-Онікс"», компанії, якій раніше належала кам’яниця.
Додамо, що кам’яниця Зухоровичівська на пл. Ринок, 40 збудована у XVII ст. У другій половині XVIII ст. належала монастирю св. Онуфрія. У 1773 роцібудівля була перебудована і прикрашена фігурами атлантів. Кам’яниця пам’яткою архітектури національного значення.