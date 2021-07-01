Частину кам’яниці на площі Ринок, 40 (крайній праворуч) мерія продасть за 2,2 млн грн

Приміщення другого поверху на площі Ринок, 40 у центрі Львова продадуть за 2,2 млн грн. У аукціоні з продажу цього приміщення взяла участь лише одна фірма, тому торги не проводили, а фірму автоматично визнали переможцем.

Стартова ціна приміщення площею 48,2 м2 на другому поверсі будинку на площі Ринок, 40 становила 2,15 млн грн. У четвер, 1 липня, управління комунальної власності ЛМР мало провести аукціон з продажу цього приміщення. Однак на торги подався лише один учасник – ТзОВ виробничо-комерційна компанія «ПФ-Онікс». Фірма запропонувала придбати лот за 2,2 млн грн (1,6 тис. доларів/м2), приблизно на 50 тис. грн більше від стартової ціни.

Згідно з законом «Про приватизацію державного та комунального майна», продаж об’єктів на аукціоні відбувається за наявності щонайменше двох учасників, які конкурують між собою. Якщо на аукціон подається лише один учасник, то аукціон вважається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію цього об’єкта шляхом викупу тим покупцем, що подав документи. Якщо подані документи відповідають вимогам аукціону, то організатор (управління комунальної власності ЛМР) не може відмовити у приватизації.

Відтак «ПФ-Онікс» автоматично стала переможцем і має право викупити цей лот.

Додамо, що у листопаді 2020 року компанія «ПФ-Онікс» також викупила приміщення першого та третього поверхів у цьому ж будинку на площі Ринок, 40. Загальна площа цих приміщень становила 85,3 м2.

Кам’яницю на пл. Ринок, 40 збудували на місці старішої будівлі у 1772 році. У податковому реєстрі 1767 р. цей будинок названий кам’яницею Зухоровичовською. Нині вона є пам’яткою архітектури і містобудування національного значення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівником фірми вказаний Федір Густей, засновником – Богдан Вішка, а бенефеціарною власницею Олена Живчин. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля опалювальним устаткуванням та залізними виробами.