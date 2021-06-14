На вулиці Ярославенка в історичному ареалі Львова збудують дві житлові багатоповерхівки. При цьому в одному з будинків відтворять архітектурні елементи історичного будинку, який розташований на місці, де вестиметься будівництво. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 14 червня.

Нове будівництво будуть вести на вул. Ярославенка у мікрорайоні Софіївка на ділянці площею близько 0,1 га. Один з будинків зведуть на місці занедбаного двоповерхового будинку на вул. Ярославенка, 23, а другий одразу поруч. При цьому існуючий фасад існуючого будинку інтегрують у новий житловий будинок.

Багатоквартирні будинки збудують на вул. Ярославенка, 23

Судячи з візуалізації забудовника, один будинок матиме шість поверхів, а другий – п’ять. Як вказано у містобудівних умова і обмеженнях, максимальна висота обох будинків не має перевищувати 18 метрів.

У житловому комплексі передбачений підземний паркінг, дитячий майданчик та майданчик для занять спортом.

Нинішній стан та візуалізація будівництва на вул. Ярославенка, 23

Містобудівні умови і обмеження на будівництво отримали ТзОВ «Львівський вал» та львів’янин Михайло Бурій. За даними YouControl, компанія «Львівський вал» належить львів’янину, керівнику Львівської обласної організації партії «Українська стратегія Гройсмана» Юрію Авдейчику. А ФОП Михайло Бурій займається виробництвом верхнього одягу.

Нагадаємо, у 2018 році на вул. Ярославенка,21 збудували шестиповерхову новобудову на місці історичної вілли. При цьому під час будівництва елементи історичного будинку частково зберегли.