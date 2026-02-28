Супутникове фото НПЗ «Албашнефть»

Пізно увечері п’ятниці, 27 лютого, безпілотники атакували мінінафтопереробний завод «Албашнефть» у станиці Новомінській Краснодарського краю РФ. Про це повідомив оперштаб Краснодарського краю РФ та місцеві телеграм-канали.

У російському оперштабі заявили, що загоряння виникло «через падіння уламків БпЛА» на нафтопереробний завод. За попередньою інформацією росіян, постраждалих внаслідок атаки немає.

Після опівночі в російському відомстві уточнили, що горить один з резервуарів і прилегла до нього територія площею 150 м2. Пожежу на НПЗ гасили 39 рятувальників і 13 одиниць техніки.

Уранці оперштаб Краснодарського краю РФ написав про ліквідацію пожежі на НПЗ.

Російське міноборони заявило, що в ніч на 28 лютого протиповітряна оборона РФ нібито знешкодила 97 українських безпілотників.

Зауважимо, українське командування офіційно не коментувало атаку на РФ цієї ночі.

Додамо, «Албашнєфть» є невеликим нафтопереробним заводом, потужність якого дозволяє переробляти до 320 тис. тонн нафти на рік. Основними продуктами перероблювання є прямогонний бензин, дизель і судновий мазут.

Востаннє НПЗ атакували у лютому 2025 року – тоді через атаку дронів загорілося кілька резервуарів із нафтопродуктами. Підприємство розташоване на відстані близько 250 км від лінії фронту в Україні.