На станції «Калєйкіно» зайнялася масштабна пожежа

У ніч на понеділок, 23 лютого, дрони атакували російський Татарстан. Під удар потрапила одна з ключових нафтоперекачувальних станцій російського нафтопроводу «Дружба» – «Калєйкіно».

Вночі пролунали вибухи у місті Альметьєвськ у російській республіці Татарстан. На відео, оприлюднених очевидцями, видно, що на території місцевого заводу – масштабна пожежа. На інших кадрах видно великий стовп чорного диму, який іде за станції.

Місцева влада заявила про атаку дронів та повідомила про пошкодження промислового обʼєкта нібито уламками БпЛА. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Зазначається, що в місті розташована нафтоперекачувальна станція «Калєйкіно» – ключова НПС регіону. Вона виконує функцію великого вузла в магістральній системі та займається змішуванням експортної нафти із Західного Сибіру та Поволжя.

Станція забезпечує закачування нафтопродуктів безпосередньо в російський нафтопровід «Дружба», який використовують для експорту нафти в Європу. Також «Калєйкіно» закачує нафту до НПЗ Татарстану.

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого прогриміли вибухи на заводі з виробництва ракет «Іскандер-М» та «Орєшнік» в Удмуртії. Сили оборони завдали ударів ракетами «Фламінго» – на військовому заводі за 1500 км від України зайнялася пожежа.