2,9 млн пайового внеску не надійшло у бюджет Львівської громади

Юристи Львівської міської ради виграли суд щодо стягнення з двох забудовників 2,9 млн грн, які не виконали зобов’язання зі сплати пайових внесків. Це та сама сума, яку забудовники мали сплатити на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури громади. Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомили у юридичному департаменті ЛМР.

Згідно з рішенням Шевченківського районного суду та Господарського суду Львівської області з ТзОВ «Каньйон» мають стягнути 2,3 млн грн. Ще 583 тис. грн суд постановив сплатити ФОП Шевко О. Загальна сума грошей, яку місто повертає через суд, становить 2,9 млн грн.

Як пояснили у юридичному департаменті ЛМР, до 2021 року закон зобов’язував забудовників сплачувати так званий пайовий внесок – кошти на розвиток інфраструктури міста, де ведеться будівництво. Суму визначали залежно від типу об’єкта, а сам внесок мали перерахувати ще до введення будівлі в експлуатацію.

Раніше ZAXID.NET писав про те, що суд забов’язав львівського забудовника ТзОВ «Каньйон» сплатити понад 2 млн грн боргу ЛМР за оренду землі. Зокрема, компанія збудувала житловий комплекс «Галіція» на вул. Шевченка, 307а та кілька років не сплачувала за оренду ділянки.

Нагадаємо, що ТзОВ «Каньйон» незаконно збудувало 12-поверховий ЖК «Галіція» на вул. Шевченка, 307а. У 2016 році ДАБІ винесла припис про знесення самобуду, адже замість готелю там збудували багатоповерхове житло. У травні 2018 року міська рада змінила цільове призначення земельної ділянки та дозволила будувати на Шевченка, 307а багатоповерхове житло, аби поступово узаконити самобуд, оскільки більшість мешканців зареєстрували право власності на помешкання. У 2019 році мерія уклала з забудовником мирову угоду за умови, що частину квартир передадуть черговикам міськради.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Каньйон» зареєстровано у Львові у 1997 році. Основним видом діяльності підприємства є організація будівництва будівель. Директоркою ТзОВ «Каньйон» є Тетяна Ушкова.