Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію

Юристи Львівської міської ради виграли суд щодо стягнення 3,5 млн грн з двох забудовників, які не виконали зобов’язання зі сплати пайових внесків на розвиток міської інфраструктури. Про це повідомили у Юридичному департаменті Львівської міської ради, у пʼятницю, 30 січня.

Юристи Львівської міської ради отримали два позитивні рішення судів першої інстанції щодо стягнення грошей із двох забудовників, які не виконали свої фінансові зобов’язання перед містом. Йдеться про гроші на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури Львова.

Згідно з рішеннями суду, з приватного підприємства «Чарівниця», яке зводило житловий комплекс на вул. Максимовича, 7, мають стягнути 200 тис. грн. Ще майже 3,3 млн грн суд постановив стягнути з ТзОВ «Завод №3», забудовника житлового комплексу на вул. Стрийській, 86. Загальна сума грошей, яку місто повертає через суд, становить майже 3,5 млн грн.

До 2021 року закон зобов’язував забудовників сплачувати пайовий внесок – гроші на розвиток інфраструктури міста, на території якого ведеться будівництво. Розмір внеску залежав від типу об’єкта, а перерахувати його мали ще до введення будівлі в експлуатацію.

Раніше ZAXID.NET писав про розгляд 12 судових справ щодо забудовників, які не виконали ці зобов’язання, через що міський бюджет недоотримав значні суми.

У 2020 році ZAXID.NET повідомляв, що компанія «Завод №3» не сплатила 4,7 млн грн податків. Зокрема, за четвертий квартал 2018 року фірма вказала про продаж квартир за ціною 10,6 тис. грн/м2, хоча один метр квадратний коштував майже у три рази дорожче – 28 тис. грн. Фактично компанія не включила в базу оподаткування 26 млн грн доходу, і це призвело до несплати 4,7 млн грн податку.

Будівельна компанія «Завод №3» працює на ринку з 2007 року. Однією з кінцевих бенефіціарів фірми є невістка ексголови Львівської облради та облдержадміністрації Степана Сенчука – Олена Сенчук.