Юристи Львівської міськради та прокуратура хочуть стягнути із забудовників понад 60,2 млн грн як пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Йдеться про 12 судових справ, які розглядатимуть цього тижня, із 13 жовтня по 17 жовтня.

Юридичний департамент Львівської міськради повідомляє, що йдеться про стягнення коштів від пайової участі, яку раніше забудовники повинні були сплатити як частину зобовʼязань з розвитку міської інженерії, транспортної та соціальної інфраструктури.

У разі рішень на користь ЛМР, забудовники мають перерахувати ці гроші в міський бюджет Львова.

Перелік компаній та заборгованості:

18 млн 27 тис. грн – ПП «Юридичне агенство» (ЖК на вул. професора П. Буйка, 27; розгляд на стадії апеляції);

5 млн 105 тис. грн – ТзОВ «Пента Л» (ЖК на вул. Хімічній, 4; розгляд у першій інстанції);

1 млн 324 тис. грн – ТзОВ «Омега-Львів» (ЖК на вул. Під Голоском, 17; розгляд у першій інстанції);

324 тис. грн – з Тараса Дашковича (ЖК на вул. Шевченка, 313; розгляд у першій інстанції);

9 млн 581 тис. грн – ТзОВ «Науково технічний центр міжгалузевих програм» та ТзОВ «Авалон Юніон» (ЖК на вул. Топольна, 4; розгляд на стадії апеляції);

7 млн 183 тис. грн – ПП «Зодчий 2010» (Садівничий кооператив «Нафтовик» на вул. Пасічна; розгляд у першій інстанції);

2 млн 384 тис. грн – ТзОВ «Каньйон» (ЖК на вул. Шевченка, 306а; розгляд у першій інстанції);

584 тис. грн – ТзОВ «Дальта» (ЖК на вул. Антоновича, 31 – Грюнвальдська, 11а; розгляд у першій інстанції);

3 млн 948 тис. грн – ТзОВ «Лев девелопмент» (ЖК «Обслуговуючий кооператив садове товариство Промінь-Голоско»; розгляд у першій інстанції);

498 тис. грн – ПП «Чарівниця» (ЖК на вул. Максимовича, 7; розгляд у першій інстанції);

290 тис. грн – ТзОВ «Каньйон» (ЖК на вул. І. Горбачевського, 12-А; розгляд у першій інстанції);

11 млн 44 тис. грн – ТзОВ «Карелла» та ТзОВ «Воркбуд» (ЖК на вул. Героїв УПА, 73; розгляд у першій інстанції);

Раніше ZAXID.NET писав про ще вісім справ, де забудовники заборгували місту 47,7 млн грн.

Додамо, що до 2021 року в Україні діяв закон, який зобовʼязував забудовників вкладатися в розвиток соціальної та інженерної інфраструктури району, в якому вони мали намір будувати. Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію.

У 2019 році Кабмін цю норму скасував. Цією лазівкою часто користуються львівські забудовники, зазначаючи, що обʼєкт був зданий у експлуатацію після 2021 року. Втім суди в більшості випадків стають на бік міської ради, адже дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон.