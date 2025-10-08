У разі рішень на користь ЛМР, забудовники мають перерахувати роші в бюджет Львова

Львівська міськрада планує відсудити в забудовників понад 47,7 млн грн, які вони заборгували як пайовий внесок на розвиток інфраструктури. 8 жовтня різні львівські суди розглянуть вісім справ, повідомив юридичний департамент ЛМР.

Зазначається, що у разі рішень на користь ЛМР, забудовники мають перерахувати ці гроші в міський бюджет Львова.

«Це сума пайової участі, які компанії-забудовниці повинні були сплатити за будівництво об'єкта до введення його в експлуатацію, адже законодавство зобовʼязувало їх брати участь у розвитку міської інженерії, транспортної та соціальної інфраструктури», – повідомили в юридичному департаменті.

Перелік компаній та заборгованості:

6,9 млн грн ТзОВ «Акіта Україна» (ЖК на вул. Замарстинівській, 134а);

3,6 млн грн ТзОВ «Еліт Дім» та ТзОВ «Партнерська інвестиційна компанія» (ЖК на перетині вул. Кастелівка – вул. Академіка Сахарова);

2,2 млн грн ПАТ «Львівський інструментальний завод» (ЖК на Замарстинівській, 170);

2,7 млн грн ПАТ «Львівський інструментальний завод» (ЖК на Замарстинівській, 170);

11,7 млн грн ПАТ «Львівська інвестиційна компанія» (ЖК на Малоголосківській);

2,2 млн грн ТзОВ «Захід-капітал-буд» та ПП «Модель» (ЖК на Щирецькій, 36);

5,6 млн грн ТзОВ «Замарстинів 40» (ЖК на Замарстинівській, 40);

13,4 млн грн ТзОВ «Житлобудінвест ЛВ» (ЖК на Залізничній, 7).

Додамо, що до 2021 року в Україні діяв закон, який зобовʼязував забудовників вкладатися в розвиток соціальної та інженерної інфраструктури району, в якому вони мали намір будувати. Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію. Втім у 2019 році Кабмін цю норму скасував. Цією лазівкою часто користуються львівські забудовники, зазначаючи, що обʼєкт був зданий у експлуатацію після 2021 року. Втім суди в більшості випадків стають на бік міської ради, адже дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон.