Йдеться будівництво ЖК на вул. Леннона, 41 у Львові

Господарський суд Львівської області зобов’язав ПП «Алтекс» та ТзОВ «Міська околиця» сплатити міській раді Львова 1,6 млн грн пайового внеску. Про це 6 жовтня повідомив юридичний департамент ЛМР. Компанії пов’язані з членами партії «Варта».

Йдеться про будівництво житлового комплексу «Околиця Джона Леннона» на вул. Леннона, 41 на ділянці площею 0,12 га. З 2013 року цю ділянку орендує ПП «Алтекс». У 2017 році виконавчий комітет ЛМР затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво 9-поверхового ЖК. Під час засідання забудовник пообіцяв облаштувати в межах району громадський простір.

Крім цього, забудовники ПП «Алтекс» та ТзОВ «Міська околиця» повинні були сплатити пайовий внесок на розвиток міської інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури. ЖК ввели в експлуатацію у 2021 році, однак пайовий внесок так і не сплатили. Через це прокуратура звернулась в суд.

Разом із основним боргом та пенею забудовники заборгували 1,6 млн грн. 6 жовтня Господарський суд позов прокуратури задовольнив і зобов’язав ПП «Алтекс» та ТзОВ «Міська околиця» сплатити пайовий внесок. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Міська околиця», за даними аналітичної системи YouControl, зареєстрована у 2014 році у Львові. Її власниками є Михайло Наконечний та Олексій Гайда. Інша фірма Олексія Гайди ТОВ «Фірма “Інтербуд”» будувала офіс поліції на вул. Стрийській. На виборах у 2020 році він балотувався в депутати від партії «Варта». Компанія «Міська околиця» будує біля «Арени Львів» багатофункційний комплекс.

ПП «Алтекс» зареєстроване у 2011 році та належить мешканцю Івано-Франківської області Ігорю Дропі та львів’янину Віктору Буряку. Інша їхня фірма «Українська меблева компанія» також причетна до будівництва ЖК біля арени.