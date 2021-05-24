Прозорий офіс поліції біля автовокзалу на вул. Стрийській почали будувати ще у 2013 році, але потім будівництво заморозили

Фірма, що належить членам партії «Варта», виграла тендер на добудову першого прозорого офісу львівської поліції біля автовокзалу на Стрийській. Закупівлю на 83,5 млн грн провели з порушеннями, однак Нацполіція вже підписала договір із компанією на виконання робіт. При цьому поліція відхилила пропозиції інших п'яти компаній, які пропонували добудувати будівлю дешевше.

Новий офіс поліції біля львівського автовокзалу почали будувати ще у 2013 році під львівське міське управління МВС. Однак через брак фінансування будівництво зупинили. У 2015 році проект планували розморозити, однак запустити роботи так і не вдалося. Після реформування поліції у цій будівлі вирішили розташувати адміністративний центр швидкого реагування поліції.

5 січня ГУ Нацполіції у Львівській області оголосила тендер на будівництво адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській, 105. Очікувана вартість робіт становила 86 млн грн. Участь у аукціоні взяли сім компаній, а переможцем визначили ТОВ «Фірма «Інтербуд», що запропонувала збудувати офіс за 83,5 млн грн, тобто лише на 3% дешевше очікуваної вартості.

Як повідомляють «Наші Гроші», замовник після торгів відхилив п’ять учасників із більш економічно вигідними пропозиціями. Зокрема найменшу ціну пропонувало львівське ПП «Спецбуд-Захід» – на 12% нижче очікуваної вартості. Нацполіція відхилила його пропозицію через те, що компанія при складанні локального кошторису не вказала там необхідні машини та механізми, а також надала календарний графік виконання робіт не у відповідності до ДБН.

Компанія звернулася до Антимонопольного комітету (АМКУ), який частково визнав, що поліція відхилила компанію неправомірно. Однак АМКУ залишив у силі третю підставу відхилення – відсутність згоди всіх бенефіціарів підприємства на обробку персональних даних.

Інші учасники аукціону також зверталися до АМКУ через порушення при визначенні переможця закупівлі, однак комітет ці звернення відхилив. Нагадаємо, що у березні керівник львівської поліції Олександр Шляховський обіцяв в інтерв’ю ZAXID.NET LIVE, що цю будівлю, де буде розташоване Львівське районне управління Національної поліції, здадуть в експлуатацію до кінця року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Фірма «Інтербуд» зареєстрована у Львові. Її керівником є Ростислав Бурак, а кінцевими бенефіціарними власниками – Андрій Демус та Олексій Гайда. Також серед засновників вказані Володимир Кордупель, Ігор Костюк, Богдан Парнета та Андрій Пенцак. Усі ці люди, окрім Ігоря Костюка, а також їхні родичі, є членами партії «Варта», керівником якої є Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, весь проект будівництва прозорого офісу поліції у Львові фінансується програмою транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна». Загальний кошторис проекту – 6 млн євро, з яких 5,4 – ґрантові кошти Євросоюзу і 10% від суми виділяє Нацполіція. За ці гроші, крім будівлі прозорого офісу, відремонтують ще шість відділків поліції у Львові та встановлять понад сотню новітніх камер спостереження, які будуть зчитувати обличчя та номери автомобілів.