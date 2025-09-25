Йдеться про забудову ділянки площею 1,2 га на вул. Стрийській, 195б,

Неподалік «Арени Львів» побудують новий спортивний центр для занять тенісом, бадмінтоном та іншими ракетковими видами спорту. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у четвер, 25 вересня. Будівництво вестиме ГО, яка належить членам партії «Варта» та депутатам Львівської міської ради.

Йдеться про забудову ділянки площею 1,2 га на вул. Стрийській, 195б, що з 2020 року перебуває у користуванні ГО «НСЛ-Спорт». Зараз ця ділянка не забудована, однак на ній планують збудувати кілька сучасних кортів, а також будівлі для обслуговування відвідувачів та паркінг.

Візуалізація забудовників

Зазначимо, що у 2020 році Львівська міська рада передала цю комунальну ділянку в оренду на 10 років ГО «Народна самооборона Львівщини» для будівництва спортивних обʼєктів. Серед засновників ГО члени партії «Варта» – львівський підприємець Артем Хмиз, депутати міської ради Валерій Веремчук, Юрій Мартинюк і Орест Печенко, а також очільник партії Сергій Рянкель.

Зараз же ділянка перебуває в користуванні дочірньої ГО «НСЛ-Спорт». На неї ж записана нерухомість на вул. Стрийській, 195б. Серед засновників організації, крім Артема Хмиза, Валерія Веремчука, Ореста Печенка та Юрія Мартинюка, вказані ще голова бюджетної комісії та депутатка міської ради від «Варти» Наталія Шелестак та бізнес-партнерка Галина Євстахевич.