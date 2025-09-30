Йдеться про булівництво ЖК «Парк Арена» вул. Стрийській, 121 та 131

Господарський суд Львівської області зобовʼязав будівельну компанію «Парк Арена» сплатити Львівській міській раді маже 6 млн грн боргу за пайову участь. Про це 30 вересня повідомив юридичний департамент ЛМР.

Йдеться про будівництво ЖК «Парк Арена» вул. Стрийській, 121 та 131, біля стадіону «Арена Львів». У 2018 році Львівська міська рада погодила будівництво масштабного житлового комплексу із власними озерами. За містобудівними умовами, забудовник мав сплатити пайовий внесок на розвиток інфраструктури.

Втім ЖК вже збудували й частково ввели в експлуатацію, а пайовий внесок не сплатили. Загалом ідеться про майже 6 млн грн. Через це прокуратура звернулась в суд.

30 вересня Господарський суд зобовʼязав забудовника сплатити борг. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Парк Арена» зареєстроване у 2017 році. Його власниками, згідно з даними аналітичної системи YouControl, є мешканець Львівщини Володимир Олійничок і громадянин Німеччини Віктор Куксгаузен.