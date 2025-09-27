Йдеться про ЖК «Парус Smart» на вул. Підстригача

Господарський суд Львівської області знову зобов’язав ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» виплатити Львівській міській раді 4,4 млн грн боргу за оренду землі під ЖК «Парус Smart». Це вже не вперше, коли міська рада через суд стягує борг за землю в цього забудовника.

Йдеться про комунальну ділянку площею майже 1,6 га на розі вул. Трускавецької і Підстригача у Львові, де збудований житловий комплекс «Парус Smart». У 2019 році Львівська міська рада затвердила ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» земельну документацію на цю ділянку та передала її в оренду на 10 років під будівництво житла.

За умовами договору, щомісяця забудовник повинен був платити за землю близько 200 тис. грн. Однак із серпня 2023 року й до квітня 2025 року забудовник за оренду землі не платив та заборгував 1,8 млн грн, тож міська рада звернулась в суд.

Раніше Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов Львівської міської ради до ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» та зобов’язав компанію виплатити 1,15 млн грн боргу за оренду землі. Тоді компанія не платила за оренду ділянки впродовж 2022 року. У 2024 році суд виніс аналогічні рішення, що стосувалося періоду 2022-2023 років і зобов’язав забудовника сплатити майже 440 тис. грн боргу одним платежем. За 2023-2024 роки суд зобовʼязав забудовника сплатити ще 300 тис. грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Степан Коссак зобовʼязав ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» сплатити міській раді загалом 4,4 млн грн, разом із основним боргом та штрафами. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» є львівський підприємець Сергій Мамчур та адвокат Олег Босак.