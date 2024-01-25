На перехресті вул. Трускавецької і Підстригача збудували житловий комплекс «Парус Smart»

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» виплатити Львівській міській раді майже 440 тис. грн боргу за оренду землі під ЖК «Парус Smart». Підприємці просили розділити виплату боргу на кілька платежів, однак суд постановив внести один платіж.

Ідеться про комунальну ділянку площею майже 1,6 га на розі вул. Трускавецької і Підстригача у Львові, де збудований житловий комплекс «Парус Smart». Як вказано в матеріалах справи, у 2019 році Львівська міська рада затвердила ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» земельну документацію на цю ділянку та передала в оренду на 10 років під будівництво житла. За умовами договору оренди, грошова оцінка земельної ділянки становить 19,9 млн грн, відповідно до якої розрахували вартість оренди.

Спірна ділянка площею майже 1,6 га позначена зеленим кольором

Однак станом на серпень 2023 року підприємці заборгували майже 440 тис. грн за оренду землі. За даними міськради, за оренду землі не сплачували щонайменше з січня 2023 року. Натомість представники «Укр-Євро-Сервіс» в суді стверджували, що сума боргу є меншою – 379 тис. грн, оскільки з 1 серпня й до 29 листопада вони вже сплатили загалом 60 тис. грн. Однак суд не отримав достатньо доказів на підтвердження цього факту. Також компанія просила розтермінувати борг на кілька платежів.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Мар’яна Король зобов’язала ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» виплатити Львівській міськраді майже 440 тис. грн боргу одним платежем. Крім цього, підприємці мають сплатити 6,6 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» є львівські підприємці Сергій Мамчур та Наталія Рудюк. Їм належать ще з півтора десятка фірм, серед яких ТОВ «Парус парк», ТОВ «Блиск-плюс», ТОВ «Галдорсервіс», ТОВ «Генбудпідряд 1» та інші.

Нагадаємо, що раніше Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов Львівської міської ради до ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» та зобов’язав компанію виплатити 1,15 млн грн боргу за оренду землі. Тоді компанія не платила за оренду ділянки впродовж 2022 року.