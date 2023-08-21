Забудовник ЖК «Леви міста» користувався комунальною ділянкою, не сплачуючи орендру плату

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Хіпкі ЮА» виплатити Львівській міській раді майже 516 тис. грн за користування земельною ділянкою на перетині вулиць Наукової та Стрийської. Забудовник ЖК «Леви міста» на ділянці, яка була надана в користування на час будівництва комплексу, облаштував парковку та встановив кіоск віз відділом продажу. При цьому, фірма не сплачувала міськраді орендну плату.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Стрийській, 45 площею 0,5 га, поруч із ЖК «Леви міста», на якій розташована парковка та будівля відділу продажу нерухомості. У 2004 році міська рада передала в користування ТзОВ «Леви міста» земельну ділянку площею 1,59 га в оренду на 15 років. Частина цієї ділянки – 0,5 га – розташована в межах червоних ліній, яку, згідно з ухвалою, не можна забудовувати та висаджувати там багаторічні рослини.

У 2006 році ТзОВ «Леви міста» купило в міськради ділянку площею 1 га під будівництво житлового комплексу. Того ж року міська рада передала 0,5 га поруч у користування на три роки. В 2019 році мерія ініціювала скасування ухвали про оренду, оскільки забудовник не уклав відповідний договір. Того ж року ТзОВ «Леви міста» змінило назву на «Хіпкі ЮА».

У 2021 році міська рада виявила, що забудовник без документів на оренду та дозволу на встановлення павільйону відділу продажу користується землею вартістю 7,7 млн грн. При цьому забудовник упродовж 2019-2021 років не сплачував орендну плату. Таким чином, він заборгував міськраді 515,9 тис. грн за користування землею.

За цим фактом Львівська міська рада звернулася до суду. У червні 2022 Господарський суд відмовив міськраді в задоволенні позову, в грудні це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд. У березні 2023 року Касаційний господарський суд рішення попередніх інстанцій скасував і відправив справу на новий розгляд.

3 серпня Господарський суд позов мерії задовольнив та зобовʼязав компанію «Хіпкі ЮА» виплатити 515,9 тис. грн за користування землею та 45 тис. грн судового збору. Суд також зобовʼязав забудовника звільнити земельну ділянку та демонтувати кіоск. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, «Хіпкі ЮА» зареєстроване майже 20 років тому у Львові. Зараз же компанія зареєстрована у Вінницькій області й належить киянці Інні Івановій.