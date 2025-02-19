ЖК «Парус Smart» збудували на розі вулиць Трускавецької та Підстригача

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» виплатити Львівській міській раді майже 300 тис. грн боргу за оренду землі під ЖК «Парус Smart». Це вже не вперше, коли міська рада через суд стягує борг за землю в цього забудовника.

Йдеться про комунальну ділянку площею майже 1,6 га на розі вул. Трускавецької і Підстригача у Львові, де збудований житловий комплекс «Парус Smart». У 2019 році Львівська міська рада затвердила ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» земельну документацію на цю ділянку та передала в оренду на 10 років під будівництво житла. За умовами договору оренди, грошова оцінка земельної ділянки становить 19,9 млн грн, відповідно до якої розрахували вартість оренди.

Однак за період із 1 серпня 2023 року й до 1 грудня 2024 року компанія заборгувала міській раді 283,7 тис. грн. 17 лютого суддя Господарського суду Олександра Запотіянчик видала наказ, яким зобов’язала ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» сплатити цей борг.

Нагадаємо, що раніше Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов Львівської міської ради до ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» та зобов’язав компанію виплатити 1,15 млн грн боргу за оренду землі. Тоді компанія не платила за оренду ділянки впродовж 2022 року. У 2024 році суд виніс аналогічне рішення, що стосувалося періоду 2022-2023 років і зобов’язав забудовника сплатити майже 440 тис. грн боргу одним платежем.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» є львівські підприємці Сергій Мамчур та Наталія Рудюк. Їм належать ще з півтора десятка фірм, серед яких ТОВ «Парус парк», ТОВ «Блиск-плюс», ТОВ «Галдорсервіс», ТОВ «Генбудпідряд 1» та інші.