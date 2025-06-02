Йдеться про будівництво масштабного житлового комплексу «Малоголосківські пагорби» у мікрорайоні Під Голоском

Господарський суд Львівської області зобовʼязав «Львівську інвестиційну компанію» сплатити в міський бюджет Львова майже 6,5 млн грн боргу за пайовий внесок. Компанія належить депутату Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Назарію Бербеці.

Йдется про будівництво ЖК «Малоголосківські пагорби», яке почали будувати ще у 2017 році. Тоді міська рада, видаючи містобудівні умови та обмеження, уклала із забудовником ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» договір про сплату пайового внеску.

Згідно з умовами договору, компанія мала перерахувати ці гроші на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак цього не зробила. Тому прокуратура звернулась в суд.

Як повідомив юридичний департамент ЛМР, 30 травня Господарський суд позов задовольнив і зобовʼязав ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» сплатити майже 6,5 млн грн боргу. Це рішення ще можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» будує під брендом «Нова оселя». Компанія належить депутату Львівської міськради Назарію Бербеці та його бізнес-партнерам Тарасу Дідику і Олександру Потернаку. У 2019 році своїм депутати ЛМР підтримали ухвалу, якою частково звільнили «Львівську інвестиційну компанію» від сплати 9 млн грн пайового внеску за будівництво ЖК «Малоголосківські пагорби». В ухвалі зазначалося, що компанія власним коштом збудувала в мікрорайоні 500-метрову дорогу.