Йдеться про ЖК «Вільне місто» на вул. Буйка, 27 у Львові

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Юридичне агентство» сплатити в бюджет Львова 13,3 млн грн пайового внеску, який забудовник заборгував за будівництво ЖК «Вільне місто».

Йдеться про житловий комплекс на вул. Буйка, 27. Як вказано в матеріалах справи, у 2019 році департамент економічного розвитку Львівської міської ради уклав із ПП «Юридичне агентство» договір, відповідно до якого забудовник зобов’язувався сплатити до кінця 2020 року 1 млн грн пайового внеску, а до кінця 2024 року – ще 9,4 млн грн.

Однак забудовник вніс лише перший платіж, а будинок здали в експлуатацію ще у 2022 році, тому міська рада звернулася в суд. Представники ПП «Юридичне агентство» просили суд зменшити розмір пені, оскільки через введення воєнного стану забудовник не має можливості її сплатити.

Враховуючи обставини справи, суддя Олександра Запотічняк позов міськради задовольнила частково та зобов’язав забудовника сплатити в бюджет Львова 13,3 млн грн пайового внеску та ще 198,8 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ПП «Юридичне агентство» зареєстроване у 1998 році та займається будівництвом. Компанія зареєстрована за адресою Fest Republic та належить ТзОВ «Компанія з управління активами “Актив”». Її власниками є львівські підприємці Богдан Куспись та Іван Коцьо – бізнес-партнери Віталія Антонова, власника концерну «Галнафтогаз» (ОККО Group).

Девелопером ЖК «Вільне місто» є будівельна компанія «Квітка», що входить до «Холдингу емоцій !Fest».