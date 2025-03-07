Забудовник ЖК на вул. Величковського, 70 не сплатив пайовий внесок

Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «СБК-Захід» сплатити в бюджет Львова 2,4 млн грн пайового внеску, який забудовник заборгував за будівництво ЖК на Рясному.

Як вказано в матеріалах справи, у 2019 році департамент економічної розвитку Львівської міської ради уклав із ТзОВ «СБК-Захід» договір про пайову участь під час будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Величковського, 70. Пайовий внесок мали спрямувати на розвиток інфраструктури району.

За умовами договору, забудовник мав сплатити 1,8 млн грн пайового внеску до грудня 2024 року. При цьому, будинок на вул. Величковського, 70 здали в експлуатацію ще в лютому 2023 року, а забудовник за цей час сплатив лише 50 тис. грн. Через це міська рада звернулась в суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Березяк позов міської ради задовольнила частково і зобовʼязала ТзОВ «СБК-Захід» сплатити 1,8 млн грн пайового внеску, 437,9 пені, 153,4 тис. грн інфляційних витрат, 86,6 тис. грн відсотків річних та 36,4 тис. грн судового збору. Загалом – 2,4 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «СБК-Захід» зареєстроване у 2005 році. Власником та директором компанії вказаний мешканець Солонки Сергій Корнят. Йому належить низка гаражно-будівельних кооперативів.