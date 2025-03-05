Серед іншого, порушення виявили під час робіт у памʼятці архітектури на вул. Лесі України, 33

Від початку 2025 року міська ДАБК Львова провела перевірку на 12 будівельних майданчиках міста, на 10 із яких виявила порушення.

Як повідомили ZAXID.NET у міській ДАБК, порушення не виявили лише на вул. Сміла, 1 і вул. Ковальська, 3/3. Натомість за десятьма адресами інспекція зафіксувала порушення, зокрема:

вул. Морозенка, 24 (замовник – Єгорова Г. М);

вул. Цегельського, 12/1 (замовник – Ромашко І. Г);

вул. Ковальська, ¾ (замовник – Зюков Л. Ю);

вул. Смотрицького, 2 (замовник – Баличак І. М);

вул. Замарстинівська, 133, 133а (замовник – ТзОВ «Кортсервіс», ТзОВ «Аурум сіті», житловий комплекс Auroom Living);

вул. Тракт Глинянський, 83а (замовник – Лойко Н. Р);

вул. Костюшка, 16 (замовник – Кіра С. І.);

вул. Хлібна, 1 (замовник – ОК «Житлово-будівельний кооператив «Хлібна-1»);

вул. Леся Курбаса, 4/6 (замовник – Бирчак О. М.);

вул. Лесі Українки, 33 (замовник – Криворучко Ю. З).

Серед порушень, які зафіксували інспектори, – проведення робіт без дозвільних документів, із порушеннями будівельних норм, державних стандартів, затверджених проєктних рішень, невчасне повідомлення ДАБК про передачу права на будівництво, зміна відповідальних за це будівництво тощо.

Через виявлені порушення інспекція видала 19 приписів, із яких 15 про усунення порушень вимог законодавства та чотири про зупинення підготовчих та будівельних робіт. За результатами перевірок винесли 15 протоколів про адміністративне правопорушення та про правопорушення у галузі містобудівної діяльності на загальну суму понад 476 тис. грн.

Додамо, що під час дії воєнного стану міським ДАБК заборонили проводити перевірки на будівельних майданчиках без погодження із Міністерством розвитку громад та територій або Мінкультом, якщо будівельні роботи проводять у зоні ЮНЕСКО. Через це міськрада неодноразово зверталась до уряду з вимогою розблокувати перевірки, аби місто могло вчасно виявляти порушників.