Документ регулює забудову в історичному ареалі міста

У вівторок, 18 лютого, Верховний Суд України ухвалив рішення, яким залишив в силі наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій від 22 січня 2024 року «Про затвердження науково-проєктної документації», що визначає межі й режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів міста Львова. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Іншими словами, ідеться про історико-архітектурний опорний план Львова, що регулює забудову міста.

Верховний Суд задовольнив заяву позивача про відмову від позову. Нагадаємо, позивачем було ТОВ «Нью-Трейдінг Львів» – львівський забудовник. Таким чином, суд виніс ухвалу про визнання нечинними попередніх судових рішень та закриття провадження у справі.

«Попередні рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду не відповідали інтересам держави. Скасування наказу міністерства створило би серйозні ризики для збереження історичногообличчя Львова та його унікальної культурної спадщини. Наразі недобросовісні забудовники не зможуть скористатися ситуацією та розпочати будівельні роботи, що могли б призвести до непоправних руйнувань унікального історичного середовища Львова», – ідеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2024 року Київський окружний адмінсуд визнав протиправним наказ міністерства культури, а 23 жовтня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план Львова за позовом ТзОВ «Нью Трейдінг Львів».

Компанія наполягала, що обмеження плану не дозволяють втілити їхні будівельні задуми. Зокрема, компанія планувала збудувати 25-поверховий комплекс на вул. Липинського – Вербовій, однак історико-архітектурний опорний план дозволяє будувати на цій ділянці не вище 7 поверхів. Детальніше про скандал зі скасуванням історико-архітектурного опорного плану Львова ZAXID.NET описував у матеріалі «Змова забудовників». Міністерство культури і Львівська міська рада подали на цю постанову касаційну скаргу.

Та 26 листопада компанія «Нью Трейдінг Львів» вже подала заяву в Касаційний адміністративний суд про відмову від подальшого позову. Проти цього виступила громадська організація, заснована за 4 дні до засідання суду.