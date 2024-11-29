Створена 11 днів тому громадська організація «Інституційні зміни» просить суд долучити її до справи про скасування історико-архітектурного плану Львова. При цьому, будівельна компанія «Нью Трейдінг Львів», яка через суд скасувала дію наказу Мінкульту про затвердження цього плану для Львова, хоче відмовитись від касаційної скарги. ГО позиціонує себе як організація, що захищає інтереси мешканців Шевченківського району, зареєстрована за адресою ТРЦ Forum Lviv на вул. Під Дубом, 7б. Власник торгового центру заявив, що не має стосунку до організації та не надавав дозволу на її реєстрацію.

Як інформував ZAXID.NET, 23 жовтня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план Львова за позовом ТзОВ «Нью Трейдінг Львів». Компанія наполягала, що обмеження плану не дозволяють втілити їхні будівельні задуми. Зокрема, компанія планувала збудувати 25-поверховий комплекс на вул. Липинського – Вербовій, однак історико-архітектурний опорний план дозволяє будувати на цій ділянці не вище 7 поверхів. Детальніше про скандал зі скасуванням історико-архітектурного опорного плану Львова ZAXID.NET описував у матеріалі «Змова забудовників». Міністерство культури і Львівська міська рада подали на цю постанову касаційну скаргу.

Однак, як стало відомо з документів, що є в розпорядженні ZAXID.NET, 26 листопада компанія «Нью Трейдінг Львів» подала заяву в Касаційний адміністративний суд про відмову від подальшого позову. Якщо суд прийме цю заяву, це означатиме автоматичне скасування рішення Київського окружного адмінсуду та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду, а також закриття провадження.

Водночас до Касаційного адмінсуду надійшла заява від новоствореної громадської організації «Інституційні зміни», яка заперечила проти відмови ТзОВ «Нью Трейдінг Львів» від позову. ГО вважає, що відмова забудовника від позову поновить дію наказу Мінкульту, що може порушити права третіх осіб – мешканців Шевченківського району, інтереси яких нібито і представляє ГО «Інституційні зміни». Організація просить суд, перш ніж приймати заяву до розгляду, дослідити вплив її наслідків на інших.

«Кодекс адміністративного судочинства справді передбачає, що при розгляді заяви про відмову від позову суд має визначити, чи ця відмова не вплине на права і обов’язки інших осіб. Крім цього, ця ГО просить залучити їх до розгляду справи як представників Шевченківського району», – пояснила ZAXID.NET в. о. керівника відділу правового забезпечення департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР Світлана Бордіян.

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач повідомив ZAXID.NET, що ані ТзОВ «Нью Трейдінг Львів», ані ГО «Інституційні зміни» окремо до міської ради не зверталися, попри те, що ГО позиціонує себе як організація, що захищає мешканців району.

«З одного боку приємно, що деякі забудовники усвідомили хибність своїх дій і відмовляються від позову. З іншого боку, до суду надходять заяви від незрозумілих ГО, які проти цього. Дії цієї організації симптоматичні і для мене це показник, що ведуться якісь підкилимні ігри, бо хтось дуже не хоче, аби ІАОП Львова знову став чинним. Цілком очевидно, що це штучно створена ГО спеціально під цей позов», – розповів Любомир Зубач.

ГО «Інституційні зміни» створене лише 18 листопада, за 4 дні до подачі заяви в Касаційний суд. Організація зареєстрована за адресою ТРЦ Forum Lviv на вул. Під Дубом, 7б. Головою ГО вказана Ольга Гладкина. За даними аналітичної системи YouControl, їй належать дві земельні ділянки, які не сформовані в кадастрі, та будинок у смт Коротич біля Харкова. Причому, власницею цього будинку Ольга Гладкина стала лише 4 листопада 2024 року на підставі договору дарування й володіє ним навпіл з харківським підприємцем Русланом Азізовим.

ZAXID.NET телефонував за вказаним на YouControl номером ГО, однак він виявився недійсним. У своїй заяві до суду ГО вказало, що створене на захист архітектурної спадщини Львова, тоді як наказ Мінкульту про затвердження історико-архітектурного плану Львова нібито суперечить цьому та порушує права всіх мешканців Шевченківського району.

Цікаво, що паралельно із судовими процесами до Львівської міської ради надійшло звернення від члена наглядової ради ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» Володимира Женчака, якому належить ТРЦ Forum Lviv, де зареєстрована сумнівна ГО. У зверненні вказано, що акціонери «Мульті Весте Україна 3» не мають стосунку до організації та не надавали дозволу на її реєстрацію за адресою торгового центру.

«Як нам стало відомо зі слів адвоката Андрія Потинського, ГО “Інституційні зміни”, яка чомусь зареєстрована за адресою реєстрації та місцемзнаходження ПрАТ “Мульті Весте Львів 3”, що володіє ТРЦ “Форум Львів”, втрутилось в судовий процес на рівні Верховного Суду по питанню затвердження опорного плану Львова… Діяльність так званої громадської організації є продовженням діяльності, спрямованої проти торговельного центру “Форум Львів”», – йдеться в листі компанії до ЛМР, який є в розпорядженні ZAXID.NET.

Володимир Женчак фігурує в іншому конфлікті з міською радою. Йдеться про захоплення комунальної ділянки біля духовної семінарії на Сихові. А нещодавно він запропонував створити простір пам’яті загиблих героїв на вул. Чмоли, де він же раніше планував будівництво ІТ-парку. При цьому, міська рада про цю ініціативу дізналась зі ЗМІ.