Ділянка, яку хочуть віддати під забудову, межує з територією семінарії і малоквартирними будинками

Львівська духовна семінарія Святого Духа виступила проти будівництва житлового комплексу на вул. Хуторівка, 51. Про це йдеться у листі ректора семінарії отця Ігоря Бойка до міського голови Львова та керівників фракцій Львівської міської ради, який опублікував Telegram-канал «Політичний треш».

«Ми висловлюємо занепокоєння з приводу цього, оскільки ця земельна ділянка межує з духовним закладом освіти, що має свою специфіку навчання та виховання майбутніх священослужителів УГКЦ. Видача дозволу на будівництво цього об’єкта може порушувати звичний навчальний процес у закладі освіти», – наголошують у Духовній семінарії.

Лист ректора Львівської духовної семінарії отця Ігоря Бойка до Львівської міської ради. Клікніть на зображення, щоб збільшити його

У семінарії звертають увагу, що ділянка розташована у зеленій зоні, а також, що виділення цієї ділянки суперечить містобудівній документації.

«З огляду на це, просимо вас не допустити забудову цієї території та розглянути можливість створення парково-рекреаційної зони з об’єктами соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, бібліотеки)», – йдеться у листі Духовної семінарії.

Що кажуть мешканці?

Галина Семигородська, мешканка будинку №55 на вул. Хуторівка, розповіла ZAXID.NET, що історія із землею, яку Володимир Женчак, власник ТОВ «Агрокультура Захід», хоче забудувати, триває з 2018 року.

У цій частині вулиці із 1940-50 років жили переселені з Лемківщини українці. Під будинки була виділена земля, якою люди користувалися понад пів століття. Про виділення цієї землі свідчить архівна довідка, яку отримала Галина Семигородська.

Будинки були відомчі, коли стало можливо, мешканці приватизували квартири і хотіли так само зробити із землею. У 2018 році вони подали у міськраду 10 пакетів документів, деякі з них вже мали йти на депутатські слухання.

«І тут з’явився пан Женчак, який купив фірму, на балансі якої до приватизації були наші будинки. Після цього міськрада повернула нам документи на доопрацювання і сказала, що це земля Женчака і він має дати нам вилучення», – розповідає Галина Семигородська.

Мешканці пішли на зустріч з Володимиром Женчаком і розповіли йому про історію і плани на землю біля своїх будинків.

«Він сказав, що його це не цікавить і що у нього міська рада в кишені. Все, що він скаже, депутати все зроблять. І показав нам на вихід», – згадує Галина Семигородська.

Відтоді мешканці продовжують подавати документи на 0,7 га землі біля свого будинку, але постійно чують відмови. Тим часом Володимир Женчак отримав третину землі заводу, розташованого поряд.

Мешканці вулиці категорично проти забудови, адже окрім очевидних незручностей, що принесе будівництво, вони переживають, що їхні будинки просто зруйнуються.

«Ми проти будівництва і взагалі не хочемо, щоб ця людина тут була», – додає Галина Семигородська.

У чому суть конфлікту на Хуторівці?

Про наміри депутатів Львівської міської ради віддати розташовано впритул до семінарії ділянку площею 2,7 га під забудову написали цього тижня журналісти NGL.media. За їхньою інформацією, проєкт ухвали про передачу в оренду на десять років ділянки площею 2,7 га на Сихові ТзОВ «Агрокультура Захід» планують винести на найближче пленарне засідання сесії ЛМР. Передача такої великої ділянки в оренду планується для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Водночас в мерії є питання до того, яким чином була сформована ця ділянка – землевпорядник сформував її таким чином, що її цільове призначення суперечить містобудівній документації. Генпланом міста визначено, що ділянка належить до різних зон: від малоповерхової та садибної забудови до промислових підприємств. Так само зонінгом та наявним детальним планом (до якого входить частина ділянки) там не передбачено розміщення багатоповерхового житла. В тому числі ділянка охоплює озеленені території і навчальну зону. Львівська міська рада скаржилась з цього приводу в Держгеокадастр, але безуспішно.

Тим не менше все це не завадило депутатам міської ради підтримати питання виділення землі в оренду для ТзОВ «Агрокультура Захід» на постійній комісії землекористування і агломерації та рекомендувати врахувати звернення «Агрокультура захід» при підготовці міському голові пропозицій до порядку денного наступного пленарного засідання.

ТзОВ «Агрокультура Захід» не приховує намірів збудувати житловий комплекс на проблемній ділянці. Про такі наміри забудовник відкрито повідомляє в офіційній позиції на львівському сайті «Варіанти». При цьому «Агрокультура Захід» переконує, що «висотність забудови складатиме менш як сім поверхів в середньому» і характеризує майбутній об’єкт, як «невеличкий житловий комплекс».

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. А також є керівником «Аура енергія» того ж Володимира Женчака, який відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).