Наступного пленарного засідання Львівської міськради депутати можуть розглянути проєкт ухвали про передачу в оренду на десять років ділянки площею 2,7 га, що розташована поруч з духовною семінарією Святого Духа на Сихові. На цій землі компанія «Агрокультура захід» планує будівництво багатоповерхівок. Про це повідомляє антикорупційне видання NGL.media.

За даними журналістів NGL.media, проєкт ухвали про передачу в оренду на десять років ділянки площею 2,7646 га на Сихові планують винести на найближче пленарне засідання сесії ЛМР. Передача такої великої ділянки в оренду планується для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Розташування ділянки, яку можуть віддати в оренду (фото NGL.media)

Ще у вересні 2021 році мерія Львова заявила про захоплення майже гектару комунальної землі за адресою вул. Хуторівка, 51 під масштабну забудову. Тоді міська інспекція ДАБК виявила там самовільні будівельні роботи. Мерія також планувала звернутися в прокуратуру для перевірки законності реєстрації права власності на тамтешні будівлі та на яких підставах ТОВ «Агрокультура захід» користується землею.

Згідно з реєстром нерухомості, у вересні 2021 року компанія «Агрокультура захід» справді стала власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні, площа яких не вказана.

Разом з тим влітку 2023 році на депутатському порталі опублікували проєкт ухвали про надання в оренду 2,7646 га на вулиці Хуторівка, 51 «Агрокультура захід», але це питання так і не потрапило на пленарне засідання.

NGL.media припускає, що питання не розглянули через низку зауважень до проєкту ухвали. Зокрема, ділянка була сформована без рішення Львівської міськради, більша частина землі (близько 80%) є вільною від забудови, а також цільове призначення сформованої ділянки – це багатоповерхова житлова забудова. Саме для будівництва компанія хоче отримати ділянку в оренду, але це суперечить містобудівній документації. Генпланом міста визначено, що ділянка належить до різних зон: від малоповерхової та садибної забудови до промислових підприємств. Так само зонінгом та наявним детальним планом (до якого входить частина ділянки) там не передбачено розміщення багатоповерхового житла.

У 2023 році мерія поскаржилась до Держгеокадастру на землевпорядника, який таким чином сформував суцільну ділянку для потреб ТОВ «Агрокультура захід». Але у Держгеокадастрі вирішили, що підстав для анулювання сертифіката землевпорядника нема.

У липні 2023 році поліція почала досудове розслідування щодо цієї ділянки за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем). Зокрема, у судових ухвалах зазначено, що цільове призначення та категорія земель сформованої земельної ділянки суперечить містобудівній документації. Крім того, згадують і запис в реєстрі за 2021 рік на багатоквартирний будинок. Але містобудівні умови та обмеження на нього не видавались, йдеться в ухвалах, відсутні також дані про видачу дозвільних документів на виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації. Слідчі отримували доступ до документів у листопаді 2023 року, і з того часу нових ухвал у судовому реєстрі не з’являлось.

Нещодавно питання оренди землі «Агрокультура захід» отримало новий розвиток, коли 14 травня 2024 року компанія звернулась з проханням про внесення його в порядок денний засідання ЛМР. Того ж дня це питання встигли розглянути на засіданні постійної комісії землекористування та агломерації. Депутатська комісія одразу порекомендувала врахувати звернення компанії при підготовці міському голові пропозицій до порядку денного наступного пленарного засідання.

Вже наступного дня архітектурна комісія, розглядаючи звернення компанії, навпаки рекомендувала управлінню земельних ресурсів подумати над тим, щоб частину ділянки виставити на вільний продаж через аукціон.

На пленарні засідання ні 16 травня, ні 4 липня це питання так і не потрапило. Проте, за даними джерела NGL.media серед депутатів, його планують винести на розгляд міськради уже найближчого засідання.

Що відомо про ТзОВ «Агрокультура захід»?

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. А також є керівником «Аура енергія» того ж Володимира Женчака, який відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).

ТОВ «Агрокультура захід» засноване компанією «Шельф 1», власниками якої є Ольга Мандзюк (82%) і Христина Федюк (18%). Мандзюк виявилась підписантом у ПАТ «Мульті Весте Україна 3», а раніше була керівником у «Мол девелопмент», поки її не замінив Володимир Женчак. Мандзюк також є співвласницею підприємства «Коктейль стар» разом з Андрієм Залуцьким. Щодо другої співвласниці «Агрокультура захід», то Христина Федюк є співвласницею у ТОВ «Прогрес-Львів», що виробляє взуття.