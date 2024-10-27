Історико-архітерктурний план Львова скасували забудовники через суд

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію», – написав міський голова Львова 27 жовтня у Facebook.

Рішення апеляції набуло законної сили, однак Львівська міськрада оскаржуватиме його в касаційному порядку.

«Попри всі на світі рішення, ми не дамо знищити історичну спадщину Львова. Це спадщина України та світу! Все будемо робити відповідно до конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо», – наголосив міський голова.

Історико-архітектурний опорний план (ІАОП) Львова був затверджений Міністерством культури в січні 2024 року. Документ регулює нове будівництво в межах історичного ареалу, а також більш віддалених районів міста, в яких розташована цінна архітектура. Історико-архітектурний план Львова обмежує висоту нового будівництва, а також перебудову памʼяток архітектури, що не подобалось деяким забудовникам.

Саме через ці обмеження львівський забудовник «Нью-Трейдінг Львів», який планує будівництво 25-поверхівки поблизу центру міста, у липні скасував наказ про затвердження ІАОП в Київському окружному адміністративному суді, однак документ залишався чинним, доки цю справу розглядала апеляція.