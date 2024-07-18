«Науково-виробнича фірма “Нью-Тейдінг Львів”» планує збудувати на вул. Липинського 25-поверховий офісний центр із готелем

Київський окружний адміністративний суд скасував наказ міністерства культури про затвердження науково-проєктної документації історико-архітектурного опорного плану Львова. Про це повідомила керуюча справами виконкому міськради Наталія Алєксєєва.

У рішенні суду вказано, що ТОВ «Науково-виробнича фірма “Нью-Тейдінг Львів”» звернулася з позовом до мінкульту з вимогою визнати протиправним і скасувати наказ від 22 січня 2024 року про затвердження науково-проєктної документації історико-архітектурного опорного плану Львова. В суді забудовник стверджував, що історико-архітектурний опорний план встановлює суттєві обмеження на забудову, через що він не може повноцінно реалізувати свої плани на орендованій ділянці на вул. Липинського, 13б. Крім цього, забудовник стверджує, що план ухвалили з порушеннями і з перевищенням повноважень.

У 2019 році Львівська міська рада передала в оренду ТОВ «Науково-виробнича фірма “Нью-Тейдінг Львів”» земельну ділянку площею 0,11 га на вул. Липинського, 13б під будівництво будівель торгівлі. Згідно з зонінгом Шевченківського району, ця ділянка належить до зони Г-6, що передбачає будівництво торгових об’єктів без обмеження висоти забудови. За намірами забудовник планував збудувати на цій ділянці 25-поверховий комплекс із готелем, офісами, комерцією та паркінгом. Однак через ухвалення історико-архітектурного опорного плану забудовник не може реалізувати свої наміри висотою 25 поверхів.

Справу розглядав Київський окружний адміністративний суд. За зверненням міськради суд відмовився долучати її як сторону в справі, адже рішення не має вплинути на її діяльність. Хоча саме департамент архітектури Львівської міськради погоджує, наприклад, містобудівні умови та обмеження на нове будівництво на території Львова, в тому числі – й в історичній частині міста. 15 липня 2024 року суд скасував відповідний наказ міністерства культури. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «Науково-виробнича фірма “Нью-Тейдінг Львів”» зареєстроване у 1995 році на пл. Міцкевича, 8 у Львові. Власниками вказані львів’янка Ольга Панчук і ТзОВ «Західні будівельні інвестиції». Ця компанія належить львівським забудовникам Любомирі Булі і Петру Федишину.

Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації для опрацювання генерального та детального планів. Документ містить інформацію про окремі споруди та інші об’єкти культурної та архітектурної спадщини. На ньому позначено пам’ятки архітектури, історичну забудову, значні історичні містобудівні об’єкти, пам’ятки історії, елементи ландшафту тощо. Разом з історико-містобудівним планом є основним документом Генерального плану міста, що регулює міську забудову.