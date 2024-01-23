Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило історико-архітектурний опорний план Львова. Відповідний наказ №35 міністерство видало 22 січня. Цей документ визначає межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. Відтепер будь-яке будівництво, реконструкція чи реставрація у межах історичного ареалу також вимагатимуть додаткових погоджень проектної документації у ще однієї інстанції – Мінкульту. Отримати дозвіл на будівельні роботи стане складніше.

Як пояснила ZAXID.NET керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Тетяна Балукова, цей план попередньо затвердив департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОВА наказом від 27 жовтня 2023 року, і з того часу міськрада ним послуговується.

«Ми вже керуємося цим планом, тому що його затвердив місцевий орган, якому ми підпорядковуємося. Всі наші висновки – негативні чи позитивні – опираються на цей історико-архітектурний опорний план», – зазначила Тетяна Балукова.

Історико-архітектурний опорний план Львова регулює режим використання пам’яток, межі їхніх зон охорони, відображає статус об’єкта, регламентує зміни на території пам’ятки. Електронний опорний план доступний онлайн.

«Це дає можливість давати відмови, керуючись цим планом. Раніше були прецеденти оскарження наших висновків. Хоча тепер вони також не виключені. Але таким чином будемо мати засоби впливу на забудовників, щоб вони не порушували законодавство», – пояснила Тетяна Балукова.

Як нагадує депаратмент містобудування ЛМР, процес погодження всієї науково-проектної документації опорного плану був тривалим.

«Наприкінці 2021 року Львів відправив документ на погодження у Мінкульт. Окрім бюрократичних моментів, у 2022 році відбулися законодавчі зміни щодо вимог оформлення опорних планів. Усе це ще більше затримало і до того непростий процес погодження. Втім, нелегкий шлях таки вдалося подолати. І після багаторічних очікувань Львів таки має історико-архітектурний опорний план», – зазначають у департаменті.

Історико-архітектурний опорний план – це базовий документ містобудівної документації для опрацювання генерального та детального планів. Документ містить інформацію про окремі споруди та інші об’єкти культурної та архітектурної спадщини. На ньому позначено пам’ятки архітектури, історичну забудову, значні історичні містобудівні об’єкти, пам’ятки історії, елементи ландшафту тощо. Разом з історико-містобудівним планом є основним документом Генерального плану міста.

Нагадаємо, у 2021 році у Львові затвердили межі історичного ареалу.