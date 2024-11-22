Володимир Женчак провів неанонсовану презентацію проєкту простору памʼяті на ділянці, де він же планував збудувати ІТ-парк

Скандально відомий львівський забудовник Володимир Женчак без погоджень з міською радою презентував проєкт створення простору памʼяті загиблих героїв на вул. Чмоли, де раніше планував будівництво ІТ-парку. При цьому, міська рада розробляє концепцію створення Парку памʼяті на ділянці біля Львівської духовної семінарії, яку Володимир Женчак тривалий час намагається забудувати житлом. Про приватну ініціативу забудовника мерія дізналась із повідомлень у ЗМІ, як і про те, що створення нового простору пам’яті передбачає будівельні роботи у межах Стрийського парку.

Замість широкоанонсованого ІТ-парку – приватний меморіальний комплекс

Йдеться про величезну територію площею близько 10 га поблизу податкової, обмеженої вул. Чмоли, Козельницькою та Луганською, яка тривалий час була занедбаною. Кілька років тому компанії «Агрокультура захід» і «Девелопленд Груп», власником яких є Володимир Женчак, викупили розташоване на цій ділянці майно – колишні парники, в яких вирощували квіти – та анонсували будівництво масштабного ІТ-парку. Його інвесторами мали стати провідні світові компанії, а кредит під будівництво погодив польський банк. Першу чергу ІТ-парку мали відкрити в другій половині 2023 року.

У 2018 році на цій території урочисто заклали капсулу будівництва, однак відтоді жодних будівельних робіт на ділянці так і не розпочали. У 2024 році прокуратура повернула в комунальну власність одну з відведених під це будівництво ділянок. Після цього тема ІТ-парку на вул. Чмоли заглухла повністю.

Територія на вул. Чмоли – не єдиний проєкт Володимира Женчака. Компанія «Агрокультура Захід» роками намагається збудувати багатоповерхівку на комунальній землі біля духовної семінарії на Хуторівці. Однак через спротив мешканців та міської влади компанії декілька разів не вдалось винести питання про відведення землі під це будівництво на сесію ЛМР.

Натомість, за зверненням ГО «Родин полеглих героїв Львівщини», депутати міської ради підтримали пропозицію облаштувати на спірній ділянці Парк памʼяті. Робоча група при міській раді 19 листопада представила перші напрацювання концепції парку.

Зокрема, цю територію пропонують з’єднати вело-пішохідними зв’язками із парком Івана Павла ІІ та Стрийським парком, інтегрувавши в проєкт «Зеленої лінії», який розробили та затвердили ще до повномасштабного вторгнення. До подальшої розробки концепції розвитку цієї території мерія планує залучити Львівську духовну семінарію та Український католицький університет, що розташовані поруч.

У середу, 20 листопада, Володимир Женчак організував у «Будинку воїна» свою презентацію проєкту Національного простору для вшанування полеглих героїв. Цей захід не був анонсований, то ж прийти на презентацію могли хіба ті, хто дізнався про подію випадково або від організаторів. Зате наступного дня, 21 листопада, пресслужба компанії розіслала львівським ЗМІ постреліз, згідно з яким, представлений проєкт передбачає облаштування алеї, що пролягатиме від вул. Чмоли через територію УКУ до Стрийського парку.

«Простір міститиме довгу прогулянкову алею, що сполучатиме Парк пам’яті на вул. Чмоли зі Стрийським парком через територію УКУ. Алея вестиме до амфітеатру в Стрийському парку. Прогулянкова алея буде облаштована коштом товариства, яке долучиться до фінансової підтримки у реалізації проєкту», – йдеться в опублікованому матеріалі на сайті «Четверта студія».

Макет простору за проєктом, який представив Володимир Женчак

ZAXID.NET отримав відеозаписи з презентації, на яких Володими Женчак обіцяє профінансувати облаштування цього простору. При цьому, він активно критикує проєкт мерії, стверджуючи, що місто не має грошей, а відведена ділянка на Хуторівці – замала й недостатня для висадки дерев під парк. Натомість за його проєктом забудови цієї ділянки, 30% від всієї території нібито займатиме паркова зона з озером.

Що стосується ІТ-парку на вул. Чмоли, забудовник зазначив, що пандемія та війна завадили йому втілити цей проєкт, хоча повністю від нього він не відмовляється. Він стверджує, що простір вшанування героїв «заходитиме на територію ІТ-парку».

Присутні на презентації депутат від «Варти» Юрій Мартинюк, який очолює Асоціацію західноукраїнських забудовників, та депутат від ВО «Свобода» Адріян Гутник підтримали сумнівний проєкт. Юрій Мартинюк зазначив, що під час війни місту бракує грошей на втілення інфраструктурних проєктів і додав, що підприємцям, які хочуть це зробити власним коштом, потрібно допомагати. Однак він зауважив, що проєкт потребує ширшого обговорення серед громадськості.

«Сумно, що “Будинок Воїна” використовують для легалізації своїх бізнес-інтересів»

У міській раді ZAXID.NET повідомили, що їм нічого не відомо про ініціативу Володимира Женчака.

«Натомість, нам добре відомі наміри про свавільні та цинічні намагання забудувати 3 га земельної ділянки, яку незаконно намагаються відчужити у міста. Якщо мова йде про простір, який буде нагадувати про наших Героїв – то ми про це точно б знали, оскільки перебуваємо на звʼязку з родинами полеглих. Про ініціативи пана Женчака я дізнався з медіа сьогодні. Сумно, що “Будинок Воїна” – інституцію з такою доброю славою – використовують для легалізації своїх бізнес-інтересів», – розповів ZAXID.NET керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Нагадаємо, кілька років довкола ділянки на вул. Хуторівка, 51 виник скандал. Львівська міська рада виявила, що компанія «Агрокультура Захід» почала незаконні будівельні роботи на цій ділянці та заявила про захоплення майже гектару комунальної землі. Тоді міська ДАБК ці роботи зупинила.

І мешканці будинку, і Львівська духовна семінарія виступають проти нового будівництва на цій ділянці, побоюючись, що це вплине на їхні будинки. Після публікацій у медіа негласний власник компанії Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти місцевої мешканки Галини Семигородської, яка публічно виступала проти його забудови. Зараз цю справу розглядає Сихівський районний суд.

Після того, як міськрада підтримала мешканців та звернення ГО «Родин полеглих героїв Львівщини», Євген Бойко та заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач заявили про тиск і погрози. Від кого саме надходили погрози і якого характеру міські чиновники не уточнили.

Власницею компанії «Агрокультура Захід» офіційно вказана львівʼянка Ольга Мандзюк, а директоркою – Оксана Званич, яка також є бухгалтеркою «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).