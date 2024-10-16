За чотириквартирним будиноком на вул. Хуторівка, 51 забудовник хоче закріпити 2,7 га землі

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач заявив про тиск і погрози через медіа після його публікації з пропозицією створити на Сихові Парк памʼяті. Йдеться про ділянку, якою користується ТзОВ «Агрокультура Захід». Напередодні сесії міської ради 16 жовтня компанія через низку маловідомих медіа і Telegram-каналів зі скандальною репутацією розповсюдила пресреліз, в якому звинуватила Львівську міськраду в порушенні закону і блокуванні виділення 2,7 га під забудову.

За словами Любомира Зубача, тиск і погрози почалися після того, як він публічно повідомив про звернення ГО «Родин полеглих героїв Львівщини», яка пропонувала облаштувати на ділянці біля духовної семінарії на Хуторівці Парк памʼяті.

«Хочу заявити про тиск, погрози і фактично медіакілерство з боку забудовника, який претендує на ці 2,7 га комунальної землі. Я не з лякливих, але скріни про всяк випадок зберігаю. Буде продовжуватися вся ця історія – буду змушений звернутися в правоохоронні органи», – повідомив Любомир Зубач.

У коментарі ZAXID.NET Любомир Зубач уточнив, що зберіг скріншоти з погрозами, але наразі відмовився їх оприлюднити.

Раніше про тиск і погрози щодо цієї ділянки повідомляв керуючий справами виконкому Євген Бойко. За його словами, до міськради почали надходити погрози щодо намірів суперечити забудові цієї ділянки. Від кого саме надходили погрози і якого характеру міський чиновник не уточнив.

Прикметно, що 16 жовтня, напередодні сесії ЛМР, ТзОВ «Агрокультура захід», в користуванні якого перебуває 2,7 га землі на Сихові, де й пропонують створити парк, розіслало на електронні скриньки ЗМІ, в тому числі і ZAXID.NET, свою позицію щодо конфліктної ситуації. Однак, більшість медіа цю заяву проігнорували, за винятком львівського сайту «Варіанти», сумнівного Telegram-каналу «Труха. Львів», а також сайтів «Четверта студія» та «Варта». До слова, саме через сайт «Варіанти» ТзОВ «Агрокультура захід» після розголосу щодо захоплення комунальної землі в липні вперше поширила свою позицію. Тоді коментувати цю ситуацію ZAXID.NET компанія відмовилась.

Нагадаємо, ще у 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51, а міська інспекція ДАБК виявила на цій ділянці самовільні будівельні роботи. Того ж року ТзОВ «Агрокультура захід», яка проводила будівельні роботи, стало власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні.

У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Проєкт цієї ухвали винесли на розгляд депутатів ЛМР 17 жовтня.

Натомість і мешканці будинку, і Львівська духовна семінарія виступають проти нового будівництва на цій ділянці, побоюючись, що це вплине на їхні будинки. У опублікованій на сайті «Варіанти» заяві компанія «Агрокультура Захід» підтвердила намір будувати впритул до семінарії та приватних будинків «невеликий житловий комплекс висотою до семи поверхів».

Менш ніж за місяць після публікацій у медіа негласний власник компанії Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Галини Семигородської. Зараз цю справу розглядає Сихівський районний суд Львова.

Власницею компанії «Агрокультура Захід» вказана львівʼянка Ольга Мандзюк, а директоркою є Оксана Званич, яка також є бухгалтеркою «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).