Будинок компанії «Агрокультура Захід», який за документами є багатоквартирною спорудою

Львівська міська рада пропонує облаштувати на ділянці між Українським католицьким університетом і Львівською духовною семінарією на вул. Хуторівка Парк пам'яті. Водночас власник нерухомості на цій землі планує її забудувати. Про це 9 жовтня повідомив перший заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

ТзОВ «Агрокультура захід» викупило на Хуторівці, 51 будинок із сараєм. Компанія просить міську раду передати цю ділянку під забудову, що, за словами Любомира Зубача, суперечить містобудівній документації, а ТзОВ «Агрокультура захід» в обхід міської ради змінило призначення комунальної ділянки на землю для забудови. Зокрема, на сесії Львівської міської ради у четвер, 17 жовтня, депутати Львівської міської ради розглядатимуть питання про оренду цієї ділянки.

Натомість на цій ділянці міська рада пропонує створити громадський простір, щоб вшанувати українських захисників. «Підприємство ТзОВ "Агрокультура Захід", яке є правонаступником ПАТ "Квіти Львова", викупило за адресою вул. Хуторівка, 51 будинок із сараєм. Далі дерев’яна будівля на паперах перетворилася у багатоквартирний будинок. І в обхід міської ради, руками якогось інженера-землевпорядника, на основі технічної документації сформували ділянку площею 2,76 га та оформили на неї кадастровий номер за категорією "землі житлової та громадської забудови"», – написав 9 жовтня Любомир Зубач.

Ділянка, яку планує забудувати ТзОВ «Агрокультура Захід». Карта NGL.media

Він додав, що в документації на ділянку зникла водойма і міські дороги. ТзОВ «Агрокультура захід» просить міську раду на найближчій сесії затвердити документацію і віддати під забудову 2,8 га міської землі, на якій планували створити простір пам'яті. Йдеться про територію між автобусним заводом та духовною семінарією.

«Ініціативу простору пам'яті вже якийсь час проговорювали із громадськими організаціями, які представляють інтереси військових. Зокрема. маємо офіційне звернення від ГО "Родини полеглих героїв Львівщини". Цього тижня оглянули локацію, яку родини героїв просять виділити під такий громадський простір», – розповів Любомир Зубач.

Нагадаємо, ще у 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51, а міська інспекція ДАБК виявила на цій ділянці самовільні будівельні роботи. Того ж року ТзОВ «Агрокультура захід», яка проводила будівельні роботи, стало власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні.

У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Проєкт цієї ухвали винесли на розгляд депутатів ЛМР 17 жовтня.

Натомість і мешканці будинку, і Львівська духовна семінарія виступають проти нового будівництва на цій ділянці, побоюючись, що це вплине на їхні будинки. У опублікованій на сайті «Варіанти» заяві компанія «Агрокультура Захід» підтвердила намір будувати впритул до семінарії та приватних будинків «невеликий житловий комплекс висотою до семи поверхів».

Менш ніж за місяць після публікацій у медіа Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Галини Семигородської. Зараз цю справу розглядає Сихівський районний суд Львова.

Директоркою «Агрокультура Захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).