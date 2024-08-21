Мешканці Хуторівки виступили проти нового будівництва біля Духовної семінарії

Власник ТОВ «Агрокультура Захід» Володимир Женчак, який планує забудувати ділянку біля Духовної семінарії Святого духа УГКЦ, подав в суд на мешканку вул. Хуторівка, яка публічно виступила проти цього будівництва. 9 серпня Сихівський районний суд Львова відкрив провадження у справі про захист честі та гідності.

Ще у 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51, а міська інспекція ДАБК виявила на цій ділянці самовільні будівельні роботи. Того ж року ТОВ «Агрокультура захід», яка проводила будівельні роботи, стало власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні.

У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Мешканка будинку №55 на вул. Хуторівка Галина Семигородська розповіла ZAXID.NET, що історія із землею, яку власник ТОВ «Агрокультура Захід» Володимир Женчак хоче забудувати, триває з 2018 року. Тоді, з її слів, вони із сусідами подали документи в міську раду для оформлення землі під городи.

«І тут з’явився пан Женчак, який купив фірму, на балансі якої до приватизації були наші будинки. Після цього міськрада повернула нам документи на доопрацювання і сказала, що це земля Женчака і він має дати нам вилучення», – розповіла тоді ZAXID.NET Галина Семигородська.

Те ж саме вона розповідала сайту «Твоє місто», зазначивши, що її батьки – переселенці з Лемківщини, жили на цій землі, мали городи і сад.

«Ми за те, щоби побудувати в цьому районі те, що буде на користь громаді: парк, відпочинкову зону, дитячий заклад чи той же завод із виготовлення сонячних панелей, але не будинки», – розповідала вона журналістам.

Мешканцям так і не вдалось із того часу оформити землю й публічно виступили проти нового будівництва, побоюючись, що воно вплине на їхні будинки. У опублікованій на сайті «Варіанти» компанія «Агрокультура Захід» підтвердила намір будувати впритул до семінарії та приватних будинків «невеликий житловий комплекс висотою до семи поверхів».

Менш ніж за місяць після публікацій у медіа Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Галини Семигородської. В ухвалі Сихівського райсуду про відкриття провадження у справі суть позову не вказана. У коментарі ZAXID.NET Володимр Женчак відмовився пояснити, в чому суть його позову.

Галина Семигородська розповіла ZAXID.NET, що також не знає суті позовної заяви.

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).