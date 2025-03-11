Фірма Володимира Женчака планує забудувати комунальну ділянку на вул. Хуторівка, 51

Мешканка вул. Хуторівка Галина Семигородська, яка публічно виступила проти нового будівництва біля Духовної семінарії Святого духа УГКЦ, виграла суд у власника ТОВ «Агрокультура Захід» Володимира Женчака. Забудовник планує забудувати цю ділянку, однак міська рада Львова та мешканці прилеглих будинків виступили проти. Після того, як Галина Семигородська прокоментувала свою позицію в медіа, Володимир Женчак подав на неї позов про захист честі та гідності, однак 11 березня Сихівський районний суд його не задовольнив.

Справа стосується земельної ділянки на вул. Хуторівка, 51. У 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі, а міська інспекція ДАБК виявила на ній самовільні будівельні роботи, які виконувала компанія «Агрокультура захід». Того ж року забудовник став власником 4-квартирного житлового будинку, а також кількох гаражів і господарських будівель. У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Проти забудови цієї ділянки публічно виступили мешканці сусідніх будинків на вул. Хуторівка, зокрема мешканка будинку №55 Галина Семигородська. Вона розповіла ZAXID.NET, що історія із землею, яку власник «Агрокультури Захід» Володимир Женчак хоче забудувати, триває з 2018 року. За її словами, тоді вони з сусідами подали документи в міську раду для оформлення землі під городи.

«І тут з’явився пан Женчак, який купив фірму, на балансі якої до приватизації були наші будинки. Після цього міськрада повернула нам документи на доопрацювання і сказала, що це земля Женчака і він має дати нам вилучення», – розповіла тоді ZAXID.NET Галина Семигородська.

Із того часу мешканцям так і не вдалось оформити землю, й побоюючись, що нове будівництво вплине на їх будинки, вони публічно виступили проти нього. У опублікованій на сайті «Варіанти» статті компанія «Агрокультура Захід» підтвердила намір будувати впритул до семінарії та приватних будинків «невеликий житловий комплекс висотою до семи поверхів».

Менш ніж за місяць після публікацій у медіа Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Галини Семигородської. У позовній заяві він вказав, що опублікована у матеріалі ZAXID.NET інформація із коментарем Галини Семигородської «змушує оточуючих сумніватися в соціальному статусі та професійних якостях Володимира Женчака», тому просив суд зобов’язати мешканку Сихова спростувати свої висловлювання. 11 березня Сихівський районний суд відмовив Володимиру Женчаку в задоволенні позову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).