ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» пропонують облаштувати Парк памʼяті на ділянці біля Львівської духовної семінарії

Львівська міська рада підтримала ухвалу, що передбачає створення Парку пам’яті в межах території, обмеженої вул. Луганською, вул. Бережанською, просп. Святого Івана Павла ІІ та вул. Стрийською. За цю ухвалу 17 жовтня проголосували 40 депутатів ЛМР. Відповідну ділянку без приватизованого на ній майна мають визначити профільні комісії. При цьому, ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» зверталася до ЛМР з проханням облаштувати парк на скандальній ділянці біля духовної семінарії, яку хоче забудувати ТзОВ «Агрокультура захід».

Як вказано в проєкті ухвали, міська рада погодила намір облаштувати Парк пам’яті, однак робоча група щодо створення Парку пам’яті полеглих героїв російсько-української війни має визначити розташування, площу і межі земельної ділянки для створення парку. При цьому, ділянка має бути необтяжена об'єктами нерухомого майна.

Нагадаємо, що минулого тижня ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» звернулися до Львівської міської ради і депутатів із пропозицією облаштувати Парк памʼяті на ділянці площею 2,7 га біля Львівської духовної семінарії. Після того, як міська рада підтримала цю ідею, керуючий справами виконкому Євген Бойко та перший заступник міського голови Львова Любомир Зубач повідомили, що до міськради почали надходити погрози щодо намірів суперечити забудові цієї ділянки. Від кого саме надходили погрози і якого характеру міські чиновники не уточнили.

На цій ділянці розташоване приватизоване майно ТзОВ «Агрокультура захід» – 4-квартирний житловий будинок. У 2021 році Львівська міська рада виявила, що компанія почала незаконні будівельні роботи на цій ділянці та заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51. У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Проєкт цієї ухвали винесли на розгляд депутатів ЛМР 17 жовтня.

І мешканці будинку, і Львівська духовна семінарія виступають проти нового будівництва на цій ділянці, побоюючись, що це вплине на їхні будинки. Після публікацій у медіа негласний власник компанії Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Галини Семигородської, яка публічно виступала проти його забудови. Зараз цю справу розглядає Сихівський районний суд Львова.

Власницею компанії «Агрокультура Захід» вказана львівʼянка Ольга Мандзюк, а директоркою є Оксана Званич, яка також є бухгалтеркою «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).