Зараз ця ділянка біля духовної семінарії перебуває в комунальній власності

Комісія екології, природокористування і енергозбереження на звернення ГО «Родини полеглих героїв Львівщини» просить перевірити, чи можна облаштувати Парк памʼяті на скандальній ділянці біля Львівської духовної семінарії на вул. Хуторівка. Власник нерухомості в межах ділянки ТзОВ «Агрокультура захід» планує забудувати її житлом, натомість мерія та мешканці прилеглих особняків виступають проти нового будівництва.

Як повідомив голова комісії екології, природокористування і енергозбереження ЛМР Володимир Лучишин, у пʼятницю, 11 жовтня, фахівці виїхали на місце, аби оглянути ділянку та дослідити, чи можливо на ній створити Парк памʼяті полеглих героїв. У коментарі ZAXID.NET він повідомив, що комісія звернулася до юридичного департаменту та управління земельних ресурсів, аби перевірити, чи ця земля не обтяжена і чи юридично можливо тут облаштувати парк.

«Ми не виходимо поки що з ухвалою чи пропозиціями, ми лиш доручили дослідити цю ситуацію з юридичної точки зору», – заначив Володимир Лучишин.

Жовтим кольором позначена пропонована під сквер ділянка

Нагадаємо, ще у 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51, а міська інспекція ДАБК виявила на цій ділянці самовільні будівельні роботи. Того ж року ТОВ «Агрокультура захід», яка проводила будівельні роботи, стало власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні.

У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Однак на розгляд сесії це питання тоді так і не винесли, натомість воно є в порядку деному сесії 17 жовтня.

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).

Після низки публікацій про проблемну ділянку Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти мешканки Галини Семигородської, яка публічно виступила проти нового будівництва впритул до особняків.

Пізніше ГО «Родини полеглих героїв Львівщини» звернулися до Львівської міської ради і депутатів із пропозицією облаштувати на цій ділянці Парк памʼяті. Після того, як міська рада підтримала цю ідею, керуючий справами виконкому Євген Бойко повідомив, що до міськради почали надходити погрози щодо намірів суперечити забудові цієї ділянки. Від кого саме надходили погрози і якого характеру міський чиновник не уточнив.