Майбутній Парк Героїв хочуть з'єднати з парком Івана Павла ІІ та СТрийським парком

У вівторок, 19 листопада, робоча група Львівської міськради представила концепцію Парку Героїв, що хочуть створити біля Духовної семінарії на вул. Хуторівка, 51. Про це повідомив керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко у Facebook. Нагадаємо, ідеться про ділянку, яку один із львівських забудовників хоче забудувати житлом.

Ідею облаштування парку презентував головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. За його словами, Парк Героїв буде:

місцем зустрічей родин Героїв;

місцем майбутнього, за яке боролися і борються наші Герої;

місцем взаємопідтримки та співучасті, де кожен відчуватиме єдність із тими, хто пережив важкі втрати;

простором лікування «ран війни», що сприятиме ментальному відновленню і зміцненню духу.

Під час презентації ішлося про те, що цю територію хотіли з’єднати вело-пішохідними зв’язками із парком Івана Павла ІІ і Стрийським парком в межах проєкту «Зеленої лінії» Групи 109 ще до повномасштабного вторгнення.

До подальшої розробки концепції вигляду території залучать також Духовну семінарію та Український католицький університет, територія яких прилягає до зазначеної ділянки, сказав Євген Бойко.

«Водночас, розуміємо важливість юридичних аспектів та необхідність впорядкування містобудівної документації для успішного втілення проєкту», – додав керуючий справами виконкому.

Нагадаємо, ще у 2021 році Львівська міська рада заявила про захоплення майже гектару комунальної землі на вул. Хуторівка, 51, а міська інспекція ДАБК виявила на цій ділянці самовільні будівельні роботи. Того ж року ТОВ «Агрокультура захід», яка проводила будівельні роботи, стало власником 4-квартирного житлового будинку загальною площею менше 225 м2, а також кількох гаражів, сараїв, господарської будівлі, кухні та вбиральні.

У липні 2024 року на сайті депутатів ЛМР зареєстрували проєкт ухвали, за яким ТзОВ «Агрокультура Захід» планували віддати в оренду 2,7 га землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Однак на розгляд сесії це питання тоді так і не винесли, натомість воно є в порядку деному сесії 17 жовтня.

Директоркою «Агрокультура захід» є Оксана Званич, яка також є бухгалтером «Галерея-центр» Ірини та Володимира Женчаків. Володимир Женчак відомий як віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (ця компанія володіє ТРЦ Forum Lviv).

Після низки публікацій про проблемну ділянку Володимир Женчак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти мешканки Галини Семигородської, яка публічно виступила проти нового будівництва впритул до особняків.

Пізніше ГО «Родин полеглих героїв Львівщини» звернулися до Львівської міської ради і депутатів із пропозицією облаштувати на цій ділянці Парк памʼяті. Після того, як міська рада підтримала цю ідею, керуючий справами виконкому Євген Бойко повідомив, що до міськради почали надходити погрози щодо намірів суперечити забудові цієї ділянки. Від кого саме надходили погрози і якого характеру міський чиновник не уточнив.