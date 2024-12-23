Йдеться про ділянку площею 1,1 га в Рясне-Руському

Гаражно-будівельний кооператив «Козанкор» повернув у комунальну власність Львова земельну ділянку в Рясне-Руському. Раніше 1,1 га землі сільрада передала кооперативу в приватну власність.

Йдеться про земельну ділянку площею 1,1 га, яка колись перебувала у комунальній власності Львівської міськради, а у 2019 році Львівська ОДА перевела її із земель державної власності Рясне-Руській сільраді. В жовтні 2020 року сільрада передала цю ділянку у приватну власнсіть Гаражно-будівельному кооперативу «Козанкор», після чого кооператив передав її в оренду на 10 років ТзОВ «Шанс Кий Буд».

Як інформував ZAXID.NET, у 2020 році, перед приєднанням Рясне-Руського до Львівської ОТГ, сільрада роздала під приватизацію 65 га землі для 18 гаражних кооперативів, які створили незадовго до ухвалення рішень. Зараз прокуратура намагається повернути ці землі в комунальну власність Львова

У 2023 році міська рада програла суд за повернення 1,1 га землі в комунальну власність, а вже в жовтні 2024 року ГБК «Козанкор» звернувся до ЛМР з пропозицією повернути цю землю. На пленарному засіданні 19 грудня депутати прийняття ділянки в комунальну власність.

Додамо, що в грудні Західний апеляційний господарський суд також забрав в гаражного кооперативу «Астра» сусідню ділянку 0,99 га, яку також орендувало ТзОВ «Шанс Кий Буд».

І ГБК «Астра», і ГБК «Козанкор» належать львівʼянам Олегу Андріїшину, Роману Козаку та мешканцю Солонки Сергію Корняту.