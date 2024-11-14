Межі оспорюваної ділянки позначені червоним кольором

Господарський суд Львівської області задовольнив заяву гаражно-будівельного кооперативу «Індустріал». про поворот виконання рішення Верховного Суду про скасування державної реєстрації ділянки в Рясне-Руському в комунальну власність.

Йдеться про ділянку площею 21,5 га у Рясне-Руському, біля заказника «Торфовище Білогорща». У 2020 році, незадовго до приєднання Рясне-Руського до Львівської ОТГ, сільська рада безкоштовно передала у приватну власність гаражно-будівельним кооперативам понад 65 га землі, серед них найбільша ділянка перейшла у власність ГБК «Індустріал». Вартість землі оцінюється у 844 млн грн.

Через роздачу комунальної землі Львівська міськрада звернулась в прокуратуру й в межах відкритого кримінального провадження суд наклав арешт на оспорювані ділянки. 2 березня 2023 року Господарський суд визнав недійсним рішення Рясне-Руської сільради про передачу ділянки у власність гаражному кооперативу «Індустріал», а також скасував державну реєстрацію права власності на цю землю. У червні це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

Після цього Львівська міська рада зареєструвала 21,5 га землі в комунальну власність та прийняла ухвалу про поділ ділянки на три менші. Однак уже у вересні власник ГБК оскаржив рішення перших інстанцій у Верховному Суді, який скасував рішення Господарського та апеляційного судів й залишив діляну у власності гаражного кооперативу. Тому ГБК знову звернулося до Господарського суду з заявою про поворот виконання рішення та скасування реєстрації ділянки за ЛМР.

13 листопада Господарський суд Львівської області заяву ГБК «Індустріал» задовольнив. Міська рада готує апеляцію щодо повернення у власність ГБК 21,5 га землі.

«Львівcька міська рада разом із Франківською окружною прокуратурою займають єдину позицію у даному процесі. Це вкрадені землі в громади, які мають бути повернутими, а винні – понести покарання», – розповіла ZAXID.NET директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

Обслуговуючий кооператив «ГБК "Індустріал"» зареєстрували за два тижні до роздачі сільрадою землі у Львові на вул. Остроградських, 20. Кінцевими бенефіціарами ГБК є львів’яни Денис Попов, Ірина Гавінська та Андрій Андрух.