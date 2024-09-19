Межі оспорюваної ділянки позначені червоним кольором

Верховний Суд скасував рішення попередніх судів, що стосувалися повернення в комунальну власність Львова 21,5 га землі біля Білогорщі. Міськрада стверджувала, що Рясне-Руська сільрада незаконно передала комунальну землю у приватну власність ГБК «Індустріал».

Йдеться про ділянку площею 21,5 га у Рясне-Руському, біля заказника «Торфовище Білогорща». У 2020 році Рясне-Руська сільська рада безкоштовно передала у приватну власність гаражно-будівельним кооперативам понад 65 га землі, серед них найбільша ділянка перейшла у власність ГБК «Індустріал». Вартість землі оцінюється у 844 млн грн.

Через роздачу комунальної землі Львівська міськрада звернулась до в прокуратуру й в межах відкритого кримінального провадження суд наклав арешт на оспорювані ділянки. 2 березня 2023 року Господарський суд Львівської області визнав недійсним рішення Рясне-Руської сільради про передачу ділянки у власність гаражному кооперативу «Індустріал», а також скасував державну реєстрацію права власності на цю землю. У червні це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

Власник ГБК оскаржив рішення перших інстанцій у Верховному Суді, який скасував рішення Господарського та апеляційного судів.

Обслуговуючий кооператив «ГБК "Індустріал"» зареєстрували за два тижні до роздачі сільрадою землі у Львові на вул. Остроградських, 20. Кінцевими бенефіціарами ГБК є львів’яни Денис Попов, Ірина Гавінська та Андрій Андрух.